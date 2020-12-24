Тракторы отступили: движение в центре Кишинева восстановлено

Протестующие освободили проезжую часть главной городской артерии молдавской столицы, убрав с нее сельхозтехнику.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Движение в центре Кишинева восстановлено, тракторы отступили на исходные позиции – на площадку у здания парламента.

В дополнение к своим требованиям протестующие запросили встречи не только с президентом Молдовы Майей Санду, но и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, визит которого в Кишинев ожидается до конца года.

Ранее манифестанты заблокировали отрезок проспекта Штефана чел Маре между законодательным органом и президентурой. Они вывели несколько тракторов на проезжую часть, перекрыв движение транспорта.

Один из лидеров аграриев Ион Пламэдялэ рассказал Sputnik Молдова, что акция была спонтанной и незапланированной.

Он отметил, что вскоре тракторы отгонят с проезжей части, что и было сделано.

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