Протестующие освободили проезжую часть главной городской артерии молдавской столицы, убрав с нее сельхозтехнику.
КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Движение в центре Кишинева восстановлено, тракторы отступили на исходные позиции – на площадку у здания парламента.
В дополнение к своим требованиям протестующие запросили встречи не только с президентом Молдовы Майей Санду, но и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, визит которого в Кишинев ожидается до конца года.
Если бы существовали на свете антимедали — за отсутствие заслуг и в награду за поступки, идущие вразрез с интересами общества, — то одну из них нужно присудить деятелю, пропахавшему борозду на газоне у Триумфальной арки.