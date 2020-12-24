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Новогодний караван пожарных.

В Кишиневе традиционно пройдет Новогодний караван пожарных и спасателей

© Photo : DSE
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201224/33021207/v-kishineve-tradicionno-projdet-novogodnij-karavan-pozharnyh-i-spasatelej.html

В нем примут участие специализированные машины, украшенные светящимися гирляндами и елочными игрушками.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В столице Молдовы в пятницу пройдет ставший традиционным Новогодний караван спасателей и пожарных, сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

По улицам Кишинева пройдет празднично украшенная колонна из 22 единиц специализированной техники.

Машины стартуют в 18.00 на улице Каля Ешилор и пересекут основные транспортные магистрали столицы.

Новогодний караван прошел и в прошлом году на площади перед зданием правительства, когда все желающие смогли осмотреть пожарные автомобили и даже и забраться за их руль.

Однако в этом году в празднование внесены изменения в связи с противоэпидемическими ограничениями.

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Теги:
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