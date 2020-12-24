В Молдове в 2020 году стало больше школьников — но ненамного

Около ста тысяч детей изучают в образовательных учреждениях русский язык как иностранный, большинство из них проживают в сельской местности.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В 2020-2021 учебном году в национальной системе среднего образования 334,4 тысячи учащихся, что на 1,2 тысячи (или на 0,4 процента) больше по сравнению с предыдущим учебным годом. Об этом сообщило Национальное бюро статистики.

В целом в Молдове насчитывается 106 начальных школ, 787 гимназий, 338 средних школ и 10 образовательных учреждений для детей с ограниченными умственными или физическими способностями. Из 1241 школ начального и среднего образования 98 процентов относятся к государственному сектору, а 74,5 процента находятся в сельской местности.

Из общего числа учащихся более 80 процентов обучаются на государственном языке, 19,2 процента — на русском языке и 0,2 процента — на других языках (украинском, английском и болгарском).

Самым востребованным иностранным языком в школах остаются английский и французский. Русский язык как иностранный изучают почти 100 тысяч детей (29,6 процента) в 838 школах. При этом 62 процента учеников, изучающих английский язык, проживают в городах, в то время как в случае французского и русского языков более 60 процентов школьников ̶ из сельской местности.

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