Минздрав: за сутки подтверждены 1222 новых случая COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове подбирается к 140 тысячам.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1222 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в четверг.

Отмечены 11 эпизодов "импорта" инфекции.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 139 435.

За минувшие 24 часа проведено 3498 тестов, из которых первичных 3116.

Коронавирус выявлен в том числе у 62 медработников: 14 врачей, 33 медсестер и 15 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 269 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1310 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 123 924.

Зафиксированы еще 23 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2848.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в республике вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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