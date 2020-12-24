Полиция Молдовы призвала соблюдать ограничения во время праздников

Правоохранители напомнили, что на территории столицы категорически запрещено проведение праздничных мероприятий.

КИШИНЕВ, 24 дек — Sputnik. Управление полиции Кишинева выступило с заявлением, в котором потребовало от жителей столицы соблюдать противоэпидемические правила во время новогодних и рождественских праздников.

"Столичная полиция напоминает, что с 22 декабря по 15 января на территории Кишинева категорически запрещено проведение праздничных или корпоративных мероприятий и церемоний по случаю Нового года и Рождества на всех предприятиях общественного питания, а также в учреждениях по месту работы независимо от государственного или частного правового статуса", — говорится в заявлении.

Жителей столицы настоятельно просят принять к сведению указанные положения и полностью соблюдать требования, установленные властями, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции.

Ранее запрет на проведение праздничных мероприятий был установлен муниципальной Комиссией по чрезвычайному положению в здравоохранении.

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