Каждый COVID-случай как на ладони: в Приднестровье вводят информбазу "Атлас"

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек – Sputnik. Специалисты МВД Приднестровья на станции скорой помощи в Тирасполе установили информационную систему "Атлас". Это позволит вносить результаты тестирования сразу в электронную базу данных.

"Благодаря работе в системе "Атлас" в единую базу сразу будут вносить информацию о поступающих сообщениях и вызовах по линии 103 и об их результатах после самих выездов. Сведения будут доступны поликлинической службе и сотрудникам кризисных центров", – пояснили в МВД.

Также будет формироваться электронная очередь. Это позволит выстроить логистику и маршруты движения бригад скорой так, чтобы все вызовы были отработаны.

Как сообщили в оперативном штабе, введение новшества должно ускорить и упростить обмен информацией между лабораториями, регистратурами поликлиник, сократить время на доведение данных о результатах анализов гражданам, прошедшим тестирование на коронавирус.

Доступ к "Атласу" будет и у правоохранителей, входящих в состав специализированных бригад, которые выезжают к тем, кто лечится амбулаторно. На месте они будут вносить в базу информацию о проведенном медицинском осмотре. Для этого их оснастят служебными мобильными терминалами.

"Пробы, взятые у пациентов на дому, будут поступать в лаборатории, и после проведения исследования, то есть в тот же день, граждане смогут узнать свой COVID-статус", – подчеркнул глава МВД и оперштаба Руслан Мова.

Ранее бумажная документация с отметками о состоянии заразившихся сначала должна была пройти термическую обработку в поликлинике. В лучшем случае на следующий день она попадала в кризисные центры. Теперь информация будет поступать незамедлительно. Ежедневный мониторинг правильности введения информации будут осуществлять сотрудники МВД.

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