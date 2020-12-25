Кто в Приднестровье будет работать в новогодние праздники и выходные

Кроме тех служб, что традиционно не прекращают свою работу в новогодние каникулы, в этом году в связи с пандемией число тех, кто на праздники останется без отдыха, увеличится.

ТИРАСПОЛЬ, 25 дек – Sputnik. Все праздники и выходные медперсонал, который задействован в борьбе с коронавирусом, проведет в рабочем режиме. Предоставление отпусков сотрудникам Минздрава Приднестровья приостановлено.

"Граждан, которые нуждаются в медицинской помощи, сегодня очень много. Поэтому, невзирая на выходные и праздники, мы не должны ослабить свою работу. Наоборот, с учетом длительных выходных необходимо максимально оказать помощь всем, кому она будет нужна", – подчеркнул руководитель оперштаба Руслан Мова.

Помимо медиков, всегда будут оставаться на связи сотрудники кризисных центров, созданных при территориальных отделениях внутренних дел. В том числе и будущие врачи, консультирующие тех, кто проходит лечение на дому. Также продолжат работу в новогодние и рождественские праздники волонтеры.

"Ни в коем случае не будет приостановлена работа волонтеров и сотрудников аварийно-спасательных подразделений по оказанию помощи гражданам, в том числе тем, кто находится дома на амбулаторном лечении", – сообщил Мова.

В новогодние праздники приднестровцы будут отдыхать с 1 по 10 января. За 6 и 8 января они должны будут отработать 16 и 30 января.

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