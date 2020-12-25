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Новогодняя елка

Одного раза мало: почему в Молдове отмечают Рождество дважды в год

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201225/33022834/pochemu-v-moldove-otmechayut-rozhdestvo-dvazhdy.html

Один из важнейших праздников в году для всех верующих — Рождество. В Молдове его официально отмечают дважды.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Республика Молдова уникальна тем, что на законодательном уровне в стране утверждены две даты празднования Рождества Христова — по так называемым новому и старому стилю — 25 декабря и 7 января. И до того, как две даты стали официально праздничными, большинство жителей Молдовы встречали Рождество как по старому, так и по новому стилю.

Почему два Рождества 

Праздник Рождества Христова отмечается в разные даты христианскими церквями Молдавской и Бессарабской митрополией из-за различий в юлианском и григорианском календарях.

Кафедральный собор Рождества Христова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Различия в юлианском и григорианском календарях и стали причиной того, что в правительственном праздничном календаре появилось два Рождества. 

Юлианский календарь был высчитан астрономами из Александрии и был введен в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем. Согласно ему год начинается 1 января, насчитывает 365 дней, а каждый четвертый год является високосным, когда в феврале добавляется еще один день — 29-е число. Однако этот календарь не учитывал еще одного дня, который накапливался каждые 128 лет. Поэтому в 1582 году папа Григорий XIII провел реформу, изменив календарь на более точный. Отсюда и название — григорианский календарь.

От юлианского его отличает наличие более точного правила о високосном годе. Согласно григорианскому календарю високосным годом является каждый четвертый год, когда в феврале прибавляется еще один день — 29-й, при этом каждый сотый год високосным не является, за исключением каждого четырехсотого года. Таким образом, ошибка в одни сутки накапливается не за 128 лет, а более чем за 3000 лет.

Разница между датами юлианского и григорианского календарей увеличивается на трое суток каждые 400 лет. Поэтому, если в нынешнем XXI веке разница между старым и новым стилями составляет 13 суток, то через сто лет она достигнет 14 дней.

Новогодняя ель
© Sputnik / Илья Тимин
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Отказ от юлианского календаря сначала коснулся католических стран, затем протестантских. В России григорианский календарь был введен лишь в 1918 году. Однако Русская православная церковь этого не признала и продолжает пользоваться юлианским календарем по сей день.

Вместе с ней из 15 автокефальных церквей по старому стилю существуют также Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви. Отмечают Рождество Христово 7 января также афонские монастыри Греции и католики восточного обряда.

Традиции в Молдове

Рождественские колядки являются одной из основных традиций Рождества. В рождественскую ночь дети и молодежь собираются группами и ходят из дома в дом, распространяя радостные вести о рождении Иисуса.

Колядующие обычно ходят по дворам с котомками, куда складывают полученные от хозяев дары. Согласно поверью, щедрым дарующим будет сопутствовать удача и достаток в новом году.

  • Праздник колядок
    Праздник колядок
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Праздник колядок
    Праздник колядок
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Праздник колядок
    Праздник колядок
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Праздник колядок
    Праздник колядок
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Праздник колядок
    Праздник колядок
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Праздник колядок

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