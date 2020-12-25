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Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса

COVID-19: могут ли в Молдове обнаружить новый штамм

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (210)
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Sputnik Молдова
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Новый штамм коронавируса способен принести Молдове много проблем. В настоящее время в республике не могут выявлять эту мутацию.

КИШИНЕВ, 25 дек – Sputnik. Система здравоохранения Молдовы не имеет возможности выявить новый штамм COVID-19. Более того, эта мутация вируса чаще поражает не возрастных людей, а молодежь и детей. Такое заявление сделала и. о. главы Минздрава Виорика ДУмбрэвяну.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Нет у нас такой возможности, и я говорю это честно. Мы видим, что в странах ЕС обнаружили этот штамм. У нас есть решение. При поддержке мы можем проводить исследования в других лабораториях для выявления этой мутации. Коллеги говорили о такой лаборатории в Копенгагене, а в Молдове нет такой возможности", – отметила Думбрэвяну.

Она рассказала, что новый штамм более опасен. К счастью, известно, что разработанная вакцина будет эффективна как по отношению к предыдущему штамму, так и к новому.

"Речь идет о генетической мутации COVID-19. Этот вид более заразный. Речь идет о росте на 70%, что действительно большой риск, особенно тот факт, что теперь этот вирус чаще поражает молодых людей и детей, нежели пожилых. Что радует, что вакцина будет действенна по отношению к обоим штаммам вируса", – пояснила и. о. главы Минздрава.

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Тест на Covid-19. Архивное фото.
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
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Говоря о вакцине, Думбрэвяну добавила, что республика, скорее всего, не получит американскую вакцину.

"Pfizer – это практически невыполнимо для Молдовы. Нам нужно учитывать все логистические аспекты. Есть вакцины, требующие особых условий хранения, транспортировки при -70 градусах. Мы хорошо понимаем, что часть условий невыполнимы для Молдовы. У нас нет необходимых лабораторий и холодильников с соответствующими качествами", – сказала Думбрэвяну.

Новая мутация COVID-19 намного заразнее

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость новым штаммом коронавируса выросла с показателя 1,1 до 1,5. Многие европейские страны объявили, что начинают вакцинацию населения в конце этого месяца. В Румынии старт вакцинации намечен на 27 декабря.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (210)

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