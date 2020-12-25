Диалог состоялся: Додон и Гречаная встретились с Володиным

Молдавская делегация проводит рабочую поездку в столицу Российской Федерации. Проведена встреча со спикером Госдумы РФ, а также запланированы и другие беседы.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения – в интересах граждан Молдовы. Такое заявление сделал председатель Госдумы России Вячеслав Володин на встрече со спикером парламента Молдовы Зинаидой Гречаной и пятым президентом республики Игорем Додоном.

© Photo : ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная и пятый президент Молдовы Игорь Додон.

Статус русского языка

По мнению Володина, принятие закона о статусе русского языка как языка межнационального общения в Молдове важно для экономического, культурного и социального взаимодействия между странами.

"Диалог с нашими коллегами из Молдовы очень важен. У нас с вами общая история, мы хорошо друг друга понимаем. Без шагов навстречу друг другу невозможно развивать отношения. Мы исходим из того, что отношения должны строиться на принципах открытости, диалога, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов", - отметил Володин.

Володин подчеркнул, что решение о русском языке – шанс для граждан Молдовы реализовать себя, получить образование в России, ознакомиться с достоянием культурного наследия.

"Это важно и для России, потому что мы сможем более эффективно развивать отношения в экономике, в культуре, в образовании", — уверен председатель Госдумы.

Защита памяти и суверенитета

Володин обратил внимание и на важность сохранения общей исторической памяти — памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Кроме того, по его словам, необходимо защитить суверенитет России и Молдовы.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что "Россия ко всем странам всегда относились открыто". Он добавил, что молдавско-российские отношения отличаются тем, что в России их рассматривают, как отношения равных партнеров, российская сторона выступает против двойных стандартов, которые Европа применяет к Молдове.

"Отношения между нашими странами, традиции дружбы, экономические и гуманитарные связи – все это складывалось не за один день. Есть просто временные политики, которые это когда‑то разрушили", - согласилась Зинаида Гречаная.

Соглашение по соцстрахованию

Игорь Додон, в свою очередь, отметил, что Российская Федерация - стратегический партнер Молдовы.

"Нас связывает общая история, общие ценности, общая победа в Великой Отечественной войне. В этом году мы впервые за 10 лет участвовали в параде Победы на Красной площади", - уточнил молдавский политик.

Он также подчеркнул, что для российско-молдавских отношений год был хорошим: "были контакты и сотрудничество на всех уровнях власти - президентов, парламентов, правительств - впервые за последние 10 лет, год закончили принятием очень важного пакета законов".

Речь идет о возвращении российских телепрограмм в сетку вещания и пакете законов, касающихся русского языка. Гречаная отметила, что эти инициативы молдавским депутатам было принять нелегко: "наши политические оппоненты этому далеко не рады, но мы намерены бороться и дальше".

"На неделе закончили переговорный процесс и приняли постановление молдавского правительства по соглашению о соцзащите между Молдовой и Россией", - сообщил Додон.

Это, как он пояснил, означает, что годы работы граждан Молдовы в России будут засчитываться им в стаж по возвращении домой. И наоборот это тоже будет работать.

"Давно ждали наши граждане этого соглашения. Мы его приняли на заседании кабмина, скорее всего, подпишем в ближайшие недели. И, я думаю, парламент поддержит решение", - полагает Додон.

Володин подчеркнул, что Игорь Додон на посту президента Молдовы многое сделал для развития межпарламентских отношений и экономических связей двух стран.

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