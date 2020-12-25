В Кишиневе появились новогодние троллейбусы: где и когда их можно встретить

В этом году кишиневские власти решили, что к зимним праздникам в столице должен появиться особенный общественный транспорт.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В Кишиневе в пятницу появились три новогодних троллейбуса. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

По словам градоначальника, эти транспортные единицы будут курсировать по маршрутам №10, 12 и 22.

"В канун Нового года появятся еще два праздничных троллейбуса. Они проедут по всему городу", – добавил Чебан.

Ранее в примэрии сообщили, что зимние праздники в Кишиневе будут отмечать онлайн.

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