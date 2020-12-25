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Новогодний троллейбус в Кишиневе

В Кишиневе появились новогодние троллейбусы: где и когда их можно встретить

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201225/33035127/v-kishineve-poyavyatsya-novogodnie-trolleybusy-gde-i-kogda-ikh-mozhno-vstretit.html

В этом году кишиневские власти решили, что к зимним праздникам в столице должен появиться особенный общественный транспорт.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. В Кишиневе в пятницу появились три новогодних троллейбуса. Об этом сообщил примар столицы Ион Чебан на своей странице в соцсети Facebook.

По словам градоначальника, эти транспортные единицы будут курсировать по маршрутам №10, 12 и 22.

"В канун Нового года появятся еще два праздничных троллейбуса. Они проедут по всему городу", – добавил Чебан.

Ранее в примэрии сообщили, что зимние праздники в Кишиневе будут отмечать онлайн.

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