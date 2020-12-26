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Вакцинация. Архивное фото

В Приднестровье поступит новая партия вакцины от гриппа

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201226/33018197/v-pridnestrove-postupit-novaya-partiya-vaktsiny-ot-grippa.html

По словам главного санитарного врача Приднестровского региона, противогрипповая иммунизация продолжается и прививаться еще не поздно.

ТИРАСПОЛЬ, 26 дек – Sputnik. В Приднестровье ожидается поставка 13 тысяч доз вакцины от гриппа корейского производства. Как отметила на заседании Оперативного штаба главный санитарный врач региона Наталья Берил, прививаться еще не поздно.

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"Иммунитет вырабатывается в организме на восьмой день после вакцинации, а очередной подъем уровня заболеваемости гриппом традиционно приходится на первую декаду января, то есть целесообразность прививки неоспорима", - подчеркнула специалист.

Первая партия вакцины от гриппа в регион поступила в середине ноября, еще через неделю завезли вторую часть. Всего в Приднестровье было закуплено 26 тысяч доз. Как писал Sputnik ранее, это препарат российского производства.

На данный момент в наличии осталось всего 2300 единиц вакцины.

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Теги:
грипп, вакцина, Приднестровье


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