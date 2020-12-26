Как выбрать идеальный подарок к Новому году и что не стоит дарить

Какой подарок к зимним праздникам мог бы стать самым вдохновляющим, а какой - худшим? Sputnik Молдова нашел ответы на эти вопросы, беседуя со своими читателями.

КИШИНЕВ, 26 дек – Sputnik. Худшим новогодним подарком в этом году станет медицинская маска, считают опрошенные Sputnik жители республики.

Люди так устали носить их в этом году, что не уверены, что смогут расценить такой подарок, как простую шутку.

Еще одна плохая идея для подарка - это любой предмет или продукт, который не нужен человеку. Например, кофемолка или коробка кофе тем, кто вообще не употребляет этот напиток.

Деньги – хороший подарок

Но что мы хотим получить в подарок? Что уместно дарить, помимо конфет, вина, цветов и рождественских шаров?

Лучший подарок – самый желаемый, считают респонденты. Поэтому хорошо бы сначала узнать предпочтения человека, которого мы хотим порадовать, и учесть их.

Если есть сомнения в том, что выбор станет успешным, одно из решений - подарить деньги. Это не самый оригинальный презент, но неприятным он стать точно не сможет, потому что потратить их можно именно на то, что хочется.

Тапки, халаты, путевка, животные или даже попугай

"Лучшим подарком станет отдых на море, в горах или в загородном доме, где будет слышен треск дров, брошенных в костер. Худший подарок – это когда родители дарят своим детям мобильные телефоны, планшеты, тем самым непреднамеренно вызывая у них зависимость. Для детей прекрасным подарком станет домашний питомец, попугай. Мы, например, собираемся купить еще одного", – рассказала Анна из Кишинева, которая вместе с мужем воспитывает 10-летнюю дочь.

Другие опрошенные предположили, что подарок не обязательно должен быть чем-то материальным. По их мнению, сохранить здоровье и душевное спокойствие – вот, чего бы им хотелось.

А кто-то старается найти компромисс между тем, что хотят его родные и своими финансовыми возможностями.

Тудор, медик по профессии, но уже два года работает таксистом. Он отметил, что лучшим презентом к праздникам станут домашние тапочки и банные халаты. Более дорогие подарки обычно дарят самым близким людям.

По мнению наших собеседников, мужчинам можно дарить наборы для бритья, кремы для рук или тела тоже могут быть приятным и полезным подарком, но следует быть осторожными. Избегайте продуктов сомнительного качества, которые вы никогда раньше не пробовали.

Зимние свитера и носки по-прежнему являются хорошими подарками, если их дарят людям, привыкшим носить такие предметы одежды.

Шарф в подарок и как его выбрать

Теплый шарф может стать прекрасным подарком. В холодное время года он не только согревает, но и кардинально меняет внешний вид. При выборе такого предмета гардероба следует учитывать несколько вещей.

Желательно, чтобы шарф был мягким, приятным на ощупь, чтобы его было удобно носить даже после того, как один-два раза обернешь вокруг шеи.

Людям с тонкими чертами лица следует избегать плетеных шарфов крупной вязки.

Ароматы для дома

Есть правило: мы дарим духи женщине или мужчине только тогда, когда абсолютно уверены, что это их любимый аромат.

Духи "эмбиент" выбрать проще. Ароматы в виде эфирных масел, ароматических свечей или гелей выбирать нужно внимательно и быть уверенным, что у хозяев нет аллергии на такие продукты.

В это время года аромат нужен глубокий и теплый, например, запах хвойных деревьев, мускуса, иланг-иланга, цитрусовых или корицы.

Одеяла, постельное белье, скатерти, наволочки, полотенца

Другим подходящим подарком могут стать мягкие одеяла приятных оттенков. Они согреют зимой, когда есть время на чтение или просмотр телевизора.

Приятным сюрпризом могут стать и комплекты постельного белья, скатерти, декоративные или шелковые наволочки, качественные полотенца.

Обычно мы делаем такой подарок очень близким людям, чьи предпочтения и потребности мы знаем.

Расстраиваются ли люди, когда их презенты передаривают?

Мы спрашивали наших собеседников, не расстраиваются ли они, когда узнают, что подарки, которые они сделали, попали в итоге к другим людям.

Респонденты ответили, что чаще всего не обижаются, но иногда им бывает грустно из-за того, что они ошиблись с выборов презента. В то же время часть людей призналась, что они сами передаривали некоторые вещи, в которых не нуждались.

Среди таких подарков чаще всего называли наборы посуды.

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