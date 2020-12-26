Домой на праздники: за сутки в Молдову въехали более 8 тысяч человек

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. За последние сутки на пунктах пропуска поток граждан, пересекающих границу Молдовы, составил 11 139 человек. При въезде в страну зарегистрировано около 8 тысяч пересечений, из которых больше половины — на границе с Румынией.

Наиболее загруженными пунктами пропуска оставались КПП Леушены-Албица и Международный аэропорт Кишинева.

В течение суток Пограничная полиция зарегистрировала три нарушения погранрежима. За несоблюдение мер по профилактике эпидемических заболеваний задокументированы 47 человек.

В пунктах, открытых для движения, было составлено более 7 тысяч индивидуальных эпидемиологических карт. При пересечении государственной границы ни у одного из путешественников не было симптомов заражения COVID-19.

Напомним, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было прекращено авиасообщение с Великобританией после обнаружения в этой стране нового штамма коронавируса. Вместе с тем уже несколько дней подряд регистрируются случаи импорта инфекции из этой страны.

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