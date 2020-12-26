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Мемориальный Комплекс Сыновьям Родины – вечная память

Союз ветеранов войны в Афганистане проведет мемориальную акцию в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201226/33039519/soyuz-veteranov-vojny-v-afganistane-provedet-memorialnuyu-akciyu-v-stolice.html

В воскресенье "афганцы" Молдовы проведут мероприятие, посвященное памятной дате, повлиявшей на судьбы тысяч жителей нашей страны.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В воскресенье исполнится 41 год со дня ввода советских войск в Афганистан. К этой дате 27 декабря Союз ветеранов войны в Афганистане проведет в Кишиневе мероприятие, посвященное памятному дню.

© Sputnik / Илья Питалев
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Встреча ветеранов-афганцев состоится на Мемориальном комплексе "Сыновьям Родины — вечная память" в столичном секторе Рышкановка.

В рамках мероприятия пройдет церемония возложения цветов к "Черному тюльпану" и к плитам с именами воинов-интернационалистов, призванных на военную службу из Молдавской СССР и погибших в боях в Афганистане.

Организация ветеранов обратилась к участникам с просьбой строго соблюдать все правила противоэпидемической безопасности.

Во время войны в Афганистане 1979-1989 годов в боевых действиях участвовали более 12 тысяч жителей Молдавии, из которых около 700 получили ранения, а 301 человек погиб.

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Теги:
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