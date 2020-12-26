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Врач скорой помощи

Минздрав: за сутки подтверждено 746 новых случаев COVID-19

© Inquam Photos / Cornel Putan
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201226/33042762/minzdrav-za-sutki-podtverzhdeno-746-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 140 996.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 746 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic
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Отмечены 5 эпизодов "импорта" инфекции — из Великобритании, Румынии, Италии, Германии и Бельгии.  

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 140 996.

За минувшие 24 часа проведено 2342 теста, в том числе первичных – 2114.

Коронавирус выявлен у 25 медработников: 7 врачей, 13 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 255 пациентов (из них 51 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1439 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 126 651.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 12 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2883.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)

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Теги:
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