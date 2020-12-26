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Аурелиу Чокой

У главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя диагностирован COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201226/33043106/u-glavy-midei-aureliu-ciocoi-diagnostirovan-covid-19.html

Министр иностранных дел и европейской интеграции продолжит выполнять свои обязанности удаленно, говорится в сообщении МИДЕИ.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел и евроопейской интеграции Аурелиу Чокой заразился коронавирусом.  Министр провел тест на COVID-19 после появления характерных для заболевания симптомов.

"Тест положительный. Министр продолжит выполнять свои обязанности удаленно", — сообщили в МИДЕИ.

Кто из официальных лиц переболел COVID-19

Ранее коронавирусную инфекцию перенесла спикер законодательного органа Зинаида Гречаная.

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Переболели COVID-19 многие законодатели и некоторые министры. Вирус был подтвержден в октябре у парламентария Андриана Канду, а до этого — у его коллеги Григоре Репещука.

Коронавирусной инфекцией заражались и другие депутаты. Среди них - представители PRO Moldova Руксанда Главан и Олег Сырбу, Евгений Никифорчук, социалисты Владимир Миздренко, Корнелиу Фуркулицэ, Влад Батрынча и Адриан Лебединский, депутат от PPDA Арина Спэтару и независимый избранник Геннадий Вердеш.

Переболел и министр юстиции Фадей Нагачевский. А 11 октября министр внутренних дел Павел Войку заявил, что заразился коронавирусом во второй раз.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (217)

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Теги:
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