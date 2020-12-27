Что и как едим на праздники - советы диетолога

Диетологи дают рекомендации, как избежать пищевого отравления во время праздников и не прибавить несколько лишних килограммов.

КИШИНЕВ 27 дек — Sputnik. Диетологи рекомендуют не спешить с приготовлением множества блюд, лучше готовить все порциями, чтобы не тратить пищу впустую. Диетолог Кристина Череватенко рассказала Sputnik Молдова, что во время праздничного застолья хорошо делать перерывы, чтобы желудок мог переварить пищу.

"Наша ошибка в том, что мы едим два, три, четыре часа подряд. Даже если на столе здоровая пища, когда мы не даем отдохнуть пищеварительной системе, это продлевает процесс пищеварения и создает риск пищевого отравления. Было бы хорошо сделать перерыв и собрать стол, потому что продукты, которые остаются на несколько часов при комнатной температуре, уже начинают портиться, и тогда возникает риск интоксикации", — отметила диетолог.

Специалист рекомендует после праздничного обеда заняться спортом, прогуляться или заняться другими домашними делами. В то же время Череватенко предлагает не готовить все кулинарные изыски в течение одного дня, потому что есть риск, что еда не будет съедена и придется выбросить ее.

"Хорошо иметь на столе два или три основных блюда - курицу или то, что мы обычно готовим, рыбу - и сразу же есть салаты и приготовленные овощи. Потому что овощи помогают процессу пищеварения и, сочетая их с мясом, нам будет легче переваривать пищу", - рассказывает специалист.

"Что касается салатов или овощей, то на следующий день их есть уже нельзя. Готовые овощи можем оставить на следующий день. Мясные и рыбные блюда, если мы знаем, что съедим их на следующий день, можно оставить в холодильнике, а если нет, то сразу же следует класть в морозильную камеру", — сказала Череватенко.

Алкоголь следует употреблять в небольших количествах, а перед едой следует пить много воды. Диетолог рекомендует избегать блюд с майонезом, так как он продлевает процесс пищеварения. Майонез можно заменить греческим йогуртом, советует специалист. А десерт эксперт рекомендует употреблять с перерывом в два-три часа после основного приема пищи.

Она также утверждает, что было бы хорошо составить список перед походом за покупками, чтобы взять только необходимые продукты.

"Рекомендуется избегать сочетания нескольких видов белка в салатах или употребления их за один прием пищи, поскольку это очень затрудняет пищеварение. Так как белок - более стабильная пища, существует риск перегрузки наших органов пищеварения и риск несварения желудка. Хорошо готовить салаты, содержащие лишь один вид белка, только яйца, мясо или сыр. Это особенно важно для людей, уже страдающих расстройством пищеварения, которым нужно потреблять дополнительные пищеварительные ферменты, чтобы избежать обострения панкреатита", - уточнила диетолог.

Череватенко настоятельно рекомендует покупать только свежие продукты и избегать блюд, содержащих яйца, потому что яйца быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление.

"Я рекомендую есть ананас, потому что он содержит фермент, который помогает нам переваривать белок. Также на празднике было бы хорошо пить горячие напитки, которые стимулируют пищеварение. К ним относятся лимонад, горячий чай с имбирем, с корицей. Эти напитки пьют между приемами пищи, не обязательно до или после еды", - заключила специалист.

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