Что и как едим на праздники - советы диетолога

КИШИНЕВ 27 дек — Sputnik. Диетологи рекомендуют не спешить с приготовлением множества блюд, лучше готовить все порциями, чтобы не тратить пищу впустую. Диетолог Кристина Череватенко рассказала Sputnik Молдова, что во время праздничного застолья хорошо делать перерывы, чтобы желудок мог переварить пищу.
Специалист рекомендует после праздничного обеда заняться спортом, прогуляться или заняться другими домашними делами. В то же время Череватенко предлагает не готовить все кулинарные изыски в течение одного дня, потому что есть риск, что еда не будет съедена и придется выбросить ее.
"Хорошо иметь на столе два или три основных блюда - курицу или то, что мы обычно готовим, рыбу - и сразу же есть салаты и приготовленные овощи. Потому что овощи помогают процессу пищеварения и, сочетая их с мясом, нам будет легче переваривать пищу", - рассказывает специалист.
"Что касается салатов или овощей, то на следующий день их есть уже нельзя. Готовые овощи можем оставить на следующий день. Мясные и рыбные блюда, если мы знаем, что съедим их на следующий день, можно оставить в холодильнике, а если нет, то сразу же следует класть в морозильную камеру", — сказала Череватенко.
Она также утверждает, что было бы хорошо составить список перед походом за покупками, чтобы взять только необходимые продукты.
Череватенко настоятельно рекомендует покупать только свежие продукты и избегать блюд, содержащих яйца, потому что яйца быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление.
"Я рекомендую есть ананас, потому что он содержит фермент, который помогает нам переваривать белок. Также на празднике было бы хорошо пить горячие напитки, которые стимулируют пищеварение. К ним относятся лимонад, горячий чай с имбирем, с корицей. Эти напитки пьют между приемами пищи, не обязательно до или после еды", - заключила специалист.
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