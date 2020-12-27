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Интимные отношения

В семьях Молдовы с сексом все плохо, заявляет врач

© CC BY 2.0 / Flickr / Luis Hernandez
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201227/33045065/v-semyah-moldovy-s-seksom-vse-ploho-zayavlyaet-vrach.html

Семейные пары избегают обсуждения проблем в интимной жизни, потому что считают это постыдной или имеющей мало значения темой, говорят специалисты.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Вопросы сексуального здоровья важны, а проблемы в этой области могут повлиять не только на психологическую атмосферу в семье, но и на физическое здоровье супругов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил уролог-андролог Адриан Садовник.

Влюбленные на берегу моря
© Sputnik / Михаил Мордасов
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По словам медика, в Молдове высок уровень неудовлетворенности сексуальными отношениями в семьях. Первым признаком возникновения серьезных проблем становится неблагополучие на психоэмоциональном уровне. Однако и после этого семейные пары избегают обращаться за медицинской помощью.

"Многих людей не очень интересует интимная сфера, они не могут определить причину того, что их качество жизни снизилось, и отрицают, что у них есть сексуальные проблемы. Эта тема считается запретной, табуированной", — сказал врач.
Adrian Sadovnic
© Sputnik / Mihai Caraus
Адриан Садовник

По словам специалиста, сексуальная дисфункция чаще наблюдается у пар, которые не следят за регулярностью интимных отношений и не общаются друг с другом на эту тему. Вместе с тем одна из распространенных причин — разница темпераментов у супругов — иногда может стать даже причиной развода.

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Теги:
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