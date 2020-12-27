В семьях Молдовы с сексом все плохо, заявляет врач

Семейные пары избегают обсуждения проблем в интимной жизни, потому что считают это постыдной или имеющей мало значения темой, говорят специалисты.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Вопросы сексуального здоровья важны, а проблемы в этой области могут повлиять не только на психологическую атмосферу в семье, но и на физическое здоровье супругов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил уролог-андролог Адриан Садовник.

Любовь зла: как женщины выбирают партнеров для интима из толпы>>>

По словам медика, в Молдове высок уровень неудовлетворенности сексуальными отношениями в семьях. Первым признаком возникновения серьезных проблем становится неблагополучие на психоэмоциональном уровне. Однако и после этого семейные пары избегают обращаться за медицинской помощью.

"Многих людей не очень интересует интимная сфера, они не могут определить причину того, что их качество жизни снизилось, и отрицают, что у них есть сексуальные проблемы. Эта тема считается запретной, табуированной", — сказал врач.

© Sputnik / Mihai Caraus Адриан Садовник

По словам специалиста, сексуальная дисфункция чаще наблюдается у пар, которые не следят за регулярностью интимных отношений и не общаются друг с другом на эту тему. Вместе с тем одна из распространенных причин — разница темпераментов у супругов — иногда может стать даже причиной развода.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova