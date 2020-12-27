14:35 27 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.32
  • UAH0.61
Поиск
Новогодняя елка

Мэрия Хынчешт потратит на новогодние торжества более 70 тысяч леев

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/0a/32842505.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201227/33045462/stalo-izvestno-skolko-deneg-rajony-moldovy-tratyat-na-novogodnie-torzhestva.html

Администрации города Хынчешты организация праздничных мероприятий обойдется в немалую сумму, больше всего потратят на фейерверк.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В городах Молдовы программы праздничных мероприятий выглядят схоже, и суммы из местных бюджетов выделяются примерно одни и те же. Как выглядит смета расходов на новогодние торжества в Хынчештах, в административном центре одного из самых крупных в стране районов по числу населения, сообщили местные издания.

Кишиневская новогодняя елка в стиле техно и авто — видео
© Screenshot / Facebook / ГБМ Город без маршруток! Молдова Онлайн / Александр Кожокарь
Кишиневская новогодняя елка в стиле "техно" и "авто" — видео

В соответствии с опубликованной сметой, в целом организация новогодних мероприятий обойдется городскому бюджету в 71 450 леев, которые выделили из бюджета на 2020 год.

Дороже всего — фейерверк, на который предусмотрена сумма в 25 тысяч леев.

На втором месте по затратам — подарки, которые раздавались на муниципальной елке и в рамках Рождественского каравана, они обошлись в 23 750 леев.

На шампанское и сладости в мэрии потратили 5 тысяч леев. Колядующие обошлись муниципалитету в общей сложности в 3200 леев (по традиции им подарили сладости, калачи и деньги - 2 тысячи леев). Аниматорам заплатили еще 3 тысячи леев.

Музыка на новый год обойдется в 3 тысячи леев, а неясная графа сметы под названием "поздравления" предусматривает расходы в 4500 леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Коронавирусные елки": быть ли в Кишиневе корпоративам, утренникам и концертам
Видео – Игрушечный маскарад: необычные шары на новогоднюю елку


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рождественский караван пожарных
Рождественский караван пожарных: украшенная спецтехника проехала по Кишиневу
Развод закончен. Британия и ЕС подписали торговую сделку по Брексит
Британия и ЕС оформили развод: подписана торговая сделка по Brexit
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться