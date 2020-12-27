Мэрия Хынчешт потратит на новогодние торжества более 70 тысяч леев

Администрации города Хынчешты организация праздничных мероприятий обойдется в немалую сумму, больше всего потратят на фейерверк.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В городах Молдовы программы праздничных мероприятий выглядят схоже, и суммы из местных бюджетов выделяются примерно одни и те же. Как выглядит смета расходов на новогодние торжества в Хынчештах, в административном центре одного из самых крупных в стране районов по числу населения, сообщили местные издания.

В соответствии с опубликованной сметой, в целом организация новогодних мероприятий обойдется городскому бюджету в 71 450 леев, которые выделили из бюджета на 2020 год.

Дороже всего — фейерверк, на который предусмотрена сумма в 25 тысяч леев.

На втором месте по затратам — подарки, которые раздавались на муниципальной елке и в рамках Рождественского каравана, они обошлись в 23 750 леев.

На шампанское и сладости в мэрии потратили 5 тысяч леев. Колядующие обошлись муниципалитету в общей сложности в 3200 леев (по традиции им подарили сладости, калачи и деньги - 2 тысячи леев). Аниматорам заплатили еще 3 тысячи леев.

Музыка на новый год обойдется в 3 тысячи леев, а неясная графа сметы под названием "поздравления" предусматривает расходы в 4500 леев.

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