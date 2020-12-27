"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром.
Предупреждение действует с 20.00 воскресенья до 20.00 понедельника по всей территории Молдовы.
"В указанный период на большей части территории страны ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", — сообщает Госгидрометеослужба.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.
Специалисты рекомендуют гражданам в период действия предупреждения не выходить без особой надобности на улицу, а тем, кто решится это сделать, необходимо помнить о ряде мер предосторожности.
В частности, необходимо обходить стороной стройки и старые здания, поскольку элементы конструкций при шквале могут оторваться и нанести серьезные травмы.
Также ни в коем случае нельзя стоять под деревьями, стараться как можно быстрее попасть в помещения - в квартиры, супермаркеты, офисы, чтобы избежать получения травм от предметов, разносимых ветром. При порывистом ветре не следует находиться вблизи аварийных и заброшенных зданий.
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