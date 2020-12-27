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"Желтый код" в Молдове: о чем предупредили синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201227/33046386/zheltyj-kod-v-moldove-o-chem-predupredili-sinoptiki.html

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильным ветром.

Предупреждение действует с 20.00 воскресенья до 20.00 понедельника по всей территории Молдовы.

"В указанный период на большей части территории страны ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", — сообщает Госгидрометеослужба.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. 

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© Sputnik / Osmatesco
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Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Специалисты рекомендуют гражданам в период действия предупреждения не выходить без особой надобности на улицу, а тем, кто решится это сделать, необходимо помнить о ряде мер предосторожности. 

В частности, необходимо обходить стороной стройки и старые здания, поскольку элементы конструкций при шквале могут оторваться и нанести серьезные травмы. 

Также ни в коем случае нельзя стоять под деревьями, стараться как можно быстрее попасть в помещения - в квартиры, супермаркеты, офисы, чтобы избежать получения травм от предметов, разносимых ветром. При порывистом ветре не следует находиться вблизи аварийных и заброшенных зданий.

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