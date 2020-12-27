Гылкэ рассказал, когда в Молдову может прибыть вакцина от коронавируса

Заместитель руководителя управления здравоохранения мэрии Кишинева сообщил, когда может начаться массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Вакцина против коронавируса нового типа может появиться в Молдове в течение трех месяцев. Об этом заявил в социальных сетях замдиректора управления здравоохранения Кишинева Борис Гылкэ.

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Чиновник напомнил, что во многих странах Евросоюза, включая Румынию, официально началась кампания по массовой вакцинации.

"Думаю, что максимум через три месяца Республика Молдова может получить первые дозы вакцины, а процесс массовой вакцинации может начаться не позднее, чем осенью 2021 года", - заявил Гылкэ.

Чтобы среди населения страны сформировался коллективный иммунитет, должны быть вакцинированы не менее 70% населения, что означает около 1,5 миллиона человек, отметил представитель мэрии.

Гылкэ считает, что 20% от общего объема поставок вакцины придется на GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) посредством платформы COVAX в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Власти Молдовы должны обеспечить население вакцинами из всех возможных источников и от всех проверенных производителей, считает замдиректора управления здравоохранения столичной мэрии.

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