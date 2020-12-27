Видео — по Кишиневу проехали десятки Дедов Морозов на мотоциклах

Десятки байкеров приняли участие в традиционном новогоднем благотворительном параде, который состоялся на улицах столицы.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. Десятки молдавских байкеров в канун Нового года и Рождества по уже сложившейся традиции устроили парад на улицах Кишинева, одевшись в костюмы Деда Мороза.

Парад сопровождает благотворительную акцию — уже восьмой год подряд в преддверии новогодних праздников байкеры Молдовы посещают с подарками воспитанников детских домов и детей из малообеспеченных семей.

Маршрут новогоднего мотопробега по улицам столицы составляет около 50 километров. Одной из точек маршрута традиционно становится центральная площадь Кишинева возле здания правительства.

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