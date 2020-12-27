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Врач в центре COVID-19 в Кишиневе

Минздрав: за сутки подтверждено 359 новых случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (222)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201227/33048111/minzdrav-za-sutki-podtverzhdeno-359-novyh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 141 355.

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 359 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic
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Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 141 355.

За минувшие 24 часа проведено 1127 тестов, в том числе первичных – 995.

Коронавирус выявлен у 14 медработников: 4 врачей, 9 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 256 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 753 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 127 404.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 8 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2891.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (222)

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Теги:
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