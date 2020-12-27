Минздрав: за сутки подтверждено 359 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 359 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.

Отмечен один эпизод "импорта" инфекции из Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 141 355.

За минувшие 24 часа проведено 1127 тестов, в том числе первичных – 995.

Коронавирус выявлен у 14 медработников: 4 врачей, 9 медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 256 пациентов (из них 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 753 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 127 404.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 8 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2891.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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