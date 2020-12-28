Почему люди уезжают из Молдовы – причина, о которой редко говорят

Социолог считает, что многие страны в мире активно рекрутируют молодых людей и приглашают их сменить место жительства. Так происходит и с молодым поколением в Молдове.

КИШИНЕВ, 28 дек –Sputnik. Граждане Молдовы покидают свою родную страну и уезжают в другие государства на заработки не только из-за экономических факторов. Помимо слабо развитой экономики, в Молдове молодые семьи также рекрутируют различные фирмы из других стран. Такое заявление сделал в радиостудии Sputnik Молдова социолог Виктор Мокану.

"Есть очень много программ, которые переманивают молодые семьи, например, в Канаду. Есть очень много фирм, которые в целом рекрутируют молодежь для выезда за рубеж. Что мы наблюдаем в Кагульском районе? Молодежь уезжает за рубеж, а через некоторое время забирает туда не только детей, но и родителей", – отметил Мокану.

По словам эксперта, молдавские граждане постоянно находятся в поиске стран, где развита социальная инфраструктура, есть достойное и качественное образование в школах и университетах для их будущих детей.

"Покидающие Молдову люди часто мотивируют свое решение еще и тем, что в их новой стране пребывания более продвинутая система здравоохранения, где они могут проще вылечиться от различных заболеваний", – пояснил социолог.

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По мнению Мокану, если взять среднюю цифру в 35 тысяч трудоспособных граждан, которые ежегодно покидают нашу страну, то через 10 лет общее число уехавших составит порядка 350–400 тысяч.

В то же время другие экономические эксперты утверждают, что уже сейчас наблюдается необычный кадровый голод во всех отраслях экономики, начиная от слесарей и сварщиков и заканчивая менеджерами. Складывается картина, что через десять лет в стране может образоваться острая нехватка специалистов во всех отраслях экономики.

"Это свидетельствует о том, что в Молдове отсутствуют привлекательные рабочие места. Кадровый голод особенно чувствуется в сельском хозяйстве. Некому убирать картофель, виноград и яблоки в разных районах страны. Чувствуется недостаток такой рабочей силы. Во многом потому, что это тяжелая, плохо оплачиваемая и временная работа", – заключил собеседник Sputnik.

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