Почему люди уезжают из Молдовы – причина, о которой редко говорят

КИШИНЕВ, 28 дек –Sputnik. Граждане Молдовы покидают свою родную страну и уезжают в другие государства на заработки не только из-за экономических факторов. Помимо слабо развитой экономики, в Молдове молодые семьи также рекрутируют различные фирмы из других стран. Такое заявление сделал в радиостудии Sputnik Молдова социолог Виктор Мокану.
"Есть очень много программ, которые переманивают молодые семьи, например, в Канаду. Есть очень много фирм, которые в целом рекрутируют молодежь для выезда за рубеж. Что мы наблюдаем в Кагульском районе? Молодежь уезжает за рубеж, а через некоторое время забирает туда не только детей, но и родителей", – отметил Мокану.
"Покидающие Молдову люди часто мотивируют свое решение еще и тем, что в их новой стране пребывания более продвинутая система здравоохранения, где они могут проще вылечиться от различных заболеваний", – пояснил социолог.
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По мнению Мокану, если взять среднюю цифру в 35 тысяч трудоспособных граждан, которые ежегодно покидают нашу страну, то через 10 лет общее число уехавших составит порядка 350–400 тысяч.
"Это свидетельствует о том, что в Молдове отсутствуют привлекательные рабочие места. Кадровый голод особенно чувствуется в сельском хозяйстве. Некому убирать картофель, виноград и яблоки в разных районах страны. Чувствуется недостаток такой рабочей силы. Во многом потому, что это тяжелая, плохо оплачиваемая и временная работа", – заключил собеседник Sputnik.
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