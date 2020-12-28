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COVID-19 в Кишиневе: количество зараженных немного уменьшается

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (225)
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В столице сохраняется тревожная эпидемиологическая ситуация. Кишинев лидирует среди других населенных пунктов по количеству заражений коронавирусом.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Глава Управления соцобеспечения и здравоохранения Кишинева Татьяна Бучарски на оперативном заседании муниципальных служб в понедельник представила информацию об эпидемиологической ситуации в молдавской столице.

По ее словам, после нескольких недель непрерывного роста количества новых зарегистрированных случаев COVID-19 в этом месяце наблюдается небольшой спад.

"Если в ноябре на 100 тысяч жителей Кишинева было 1317 новых случаев, то в декабре этот показатель — 1295", — рассказала Бучарски. 

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© REUTERS / INQUAM PHOTOS
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Чаще всего заражаются люди в возрасте 30-39 лет и старше 60. 

Согласно данным, предоставленным медицинскими структурами, всего на национальном уровне зарегистрировано 141 355 подтвержденных случаев, а на уровне муниципия Кишинев — 59 314.

На амбулаторном лечении под наблюдением семейных врачей находятся 40 444 человека.

Как отметила Бучарски, серьезной проблемой является рост числа врачей, инфицированных коронавирусом.

"У нас все меньше медицинских работников, потому что они тоже заражаются, приче, не столько на работе, сколько в социуме", — уточнила Бучарски.

В столице для пациентов с коронавирусом подготовили 1172 койки и 204 дополнительных места. Из них 935 для взрослых, 167 для детей, 44 в родильных отделениях и еще 30 дополнительных. Все места для взрослых в отделениях интенсивной терапии заняты.

Среди госпитализированных у 55 пациентов крайне тяжелое состояние, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. В тяжелом состоянии — 284 пациента, 566 — в состоянии средней тяжести.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (225)

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