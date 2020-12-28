Как в Приднестровье работают в праздники те, кто участвует в борьбе с COVID

В оперативном штабе уверяют, что в праздничные и выходные дни помощь приднестровцам будет оказана своевременно.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik. Праздники и выходные на работе проведут сотрудники COVID-лабораторий, инфекционных госпиталей и санэпидемстанции, а также кризисных центров Приднестровья.

"Медицинская помощь COVID-положительным пациентам, которые проходят лечение на дому, будет оказываться своевременно", – подчеркнули в оперативном штабе Приднестровья.

Сокращенный график работы для сотрудников кризисных центров будет действовать лишь 31 декабря, а также 1, 6 и 7 января.

В последний день года и Рождественский сочельник обращения граждан примут и рассмотрят с 8 часов утра до 12 дня.

Территориальные кризисные центры начнут работать 1 и 7 января с 15 часов.

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