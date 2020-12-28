Национальный банк Молдовы объявил о введении в обращение новой монеты

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Молдовы в понедельник ввел в обращение памятную монету, посвященную медицинским работникам. Об этом сообщил глава финансового регулятора Октавиан Армашу на брифинге в понедельник.
- Памятная монета "Мой врач – мой герой"
- Памятная монета "Мой врач – мой герой"
По его словам, эта монета стала восьмой памятной, которую Нацбанк выпустил в 2020 году.
"Сегодня введена в обращение памятная момента, посвященная тем, для кого 2020 год оказался огромным вызовом, – работникам сектора здравоохранения. Дорогие врачи, дорогие медсестры и другие работники сектора, Национальный банк и я лично преклоняемся перед вами... Вы настоящие герои", – сказал Армашу.
Монета номиналом в 50 леев выполнена из серебра и выпущена тиражом 1500 экземпляров. Дизайн памятного платежного средства выбран из предложенных горожанами эскизов. Как уточнил глава Нацбанка, название монеты – "Мой врач – мой герой".
"Готовность граждан внести свой вклад в создание проекта дизайна монеты подтверждает их глубокую признательность", – отметил Армашу.
Он добавил, что в знак уважения "Национальный банк хочет передать несколько этих памятных монет тем, кто с начала пандемии был на передовой, кто боролся за жизни родственников, друзей и всех, кому требовалась помощь и уход".
"Памятные и юбилейные монеты можно приобрести в лицензированных банках страны", – сказал Армашу.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>