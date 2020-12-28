Итоги проверок: сколько транспортников оштрафовали за год

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. С начала года инспекторы Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) составили 956 протоколов по факту незаконной перевозки пассажиров, товаров и посылок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ANTA, за эти нарушения в государственную казну выплатили штрафы на общую сумму в 2 836 725 леев.

Очередные проверки провели с 21 по 27 декабря в нескольких районах страны, в том числе на контрольно-пропускных пунктах на государственной границе.

"В результате составлен 61 протокол о нарушениях, 34 водителей лишили права пользования транспортным средством, демонтировав регистрационные номера", – сообщили в агентстве.

В ANTA предупредили водителей, участвующих в транспортных операциях, а также операторов автомобильного транспорта о необходимости иметь все документы, необходимые для осуществляемой ими деятельности.

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