Кишиневцам посоветовали не приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой

Столичный градоначальник напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации любые праздничные мероприятия по случаю Нового года и Рождества под запретом.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Кишиневе вызывает тревогу. В связи с этим в столице действует запрет на проведение праздничных мероприятий по случаю Рождества и Нового года. Рекомендуется отказаться от услуги "Дед Мороз и Снегурочка дома". Об этом сообщил примар муниципия Ион Чебан.

"Напоминаю, что последним решением Чрезвычайной комиссии по здравоохранению Кишинева был введен запрет на проведение праздничных мероприятий по случаю Рождества и Нового года во всех учреждениях общественного питания, а также по месту работы. Также призываем население не прибегать к услуге "Дед Мороз и Снегурочка дома", – отметил Чебан.

По его словам, в столице зарегистрировано более 59 000 случаев коронавируса из 141 355 по всей стране. Он уточнил, что растет и число тяжелых форм заболевания.

"Сегодня все койки в реанимационных отделениях муниципальных больниц заняты, хотя на данный момент все столичные медучреждения оснащены лекарствами и средствами защиты для лечения пациентов с коронавирусом. Поэтому я призываю население быть ответственными, бдительными и не игнорировать меры защиты от COVID-19. Давайте правильно носить защитные маски, избегать людных мест, мыть или дезинфицировать руки – это не сложные, но очень безопасные меры", – сказал Чебан.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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