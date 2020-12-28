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Пиротехника

Без шума и пыли: полиция прикрыла работу незаконных продавцов пиротехники

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201228/33053361/bez-shuma-i-pyli-politsiya-prikryla-rabotu-nezakonnykh-prodavtsov-pirotekhniki.html

Перед зимними праздниками полицейские совершают рейды, выявляя нарушителей, незаконно торгующих пиротехническими средствами.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В ходе проверок на рынках и прилегающих к ним территориях сотрудники полиции Кишинева выявили уличных торговцев, незаконно продающих фейерверки. Пиротехнические изделия были изъяты, а составленные протоколы о нарушении закона направлены на рассмотрение в суд.

"По требованию сотрудников полиции показать некоторые документы, позволяющие уличным торговцам осуществлять деятельность в соответствующей сфере, те не смогли предоставить никаких документов о происхождении пиротехнических изделий", – пояснили в столичном инспекторате полиции.

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В правоохранительных органах напомнили, что неправильное использование пиротехнических изделий может стать причиной травм и пожаров.

"Приобретайте пиротехнические изделия только в официальных торговых точках. Законодательство запрещает продажу петард и фейерверков через уличную торговую сеть или на рынках", – отмечают в полиции.

Правоохранители также предлагают при покупке убедиться, что пиротехнические изделия имеют надлежащую маркировку, содержащую по крайней мере имя и адрес импортера, тип и категорию этого изделия, дату истечения срока годности, минимальные возрастные ограничения для пользователей и минимальное безопасное расстояние при их применении.

"Пиротехнические изделия должны содержать информацию об их использовании вне или внутри помещений. Перед использованием пиротехнических средств необходимо внимательно изучить инструкции и меры безопасности, указанные на упаковке продукта", – говорят правоохранители.

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Использование пиротехники в Молдове запрещено с 22.00 до 07.00, за исключением случаев запуска фейерверков на мероприятиях национального или международного значения. Также под запретом использование фейерверков детьми, на расстоянии менее 20 метров (или безопасном расстоянии, указанном на изделии) от жилых домов, высоковольтных электроустановок, мест хранения и доставки жидкого или твердого топлива.

Запрещается использование этих изделий на открытых для автомобильного движения дорогах общего пользования, пешеходных аллеях и открытых местах с большим скоплением людей, на расстоянии менее 50 метров от леса.

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Теги:
пиротехника, фейерверки, Приднестровье


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