Без шума и пыли: полиция прикрыла работу незаконных продавцов пиротехники

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В ходе проверок на рынках и прилегающих к ним территориях сотрудники полиции Кишинева выявили уличных торговцев, незаконно продающих фейерверки. Пиротехнические изделия были изъяты, а составленные протоколы о нарушении закона направлены на рассмотрение в суд.
"По требованию сотрудников полиции показать некоторые документы, позволяющие уличным торговцам осуществлять деятельность в соответствующей сфере, те не смогли предоставить никаких документов о происхождении пиротехнических изделий", – пояснили в столичном инспекторате полиции.
"Приобретайте пиротехнические изделия только в официальных торговых точках. Законодательство запрещает продажу петард и фейерверков через уличную торговую сеть или на рынках", – отмечают в полиции.
Правоохранители также предлагают при покупке убедиться, что пиротехнические изделия имеют надлежащую маркировку, содержащую по крайней мере имя и адрес импортера, тип и категорию этого изделия, дату истечения срока годности, минимальные возрастные ограничения для пользователей и минимальное безопасное расстояние при их применении.
"Пиротехнические изделия должны содержать информацию об их использовании вне или внутри помещений. Перед использованием пиротехнических средств необходимо внимательно изучить инструкции и меры безопасности, указанные на упаковке продукта", – говорят правоохранители.
Запрещается использование этих изделий на открытых для автомобильного движения дорогах общего пользования, пешеходных аллеях и открытых местах с большим скоплением людей, на расстоянии менее 50 метров от леса.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>