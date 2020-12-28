Экс-посол Молдовы в России задержан по делу о контрабанде анаболиков

Бывший глава молдавской дипмиссии Андрей Негуца предстал в понедельник вместе с адвокатами перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Экс-посла допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Экс-глава молдавской дипмиссии в РФ Андрей Негуца задержан по делу о контрабанде анаболиков. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы в понедельник.

"Бывший посол предстал в понедельник вместе с адвокатами перед прокурорами по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел. Экс-посла допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков. В ходе слушаний он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям со стороны прокуроров. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа", – отметили в ведомстве.

Как пояснили в структуре, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел проверит подлинность показаний, которые дал подозреваемый, и сравнит их с материалами, собранными в рамках дела. "В зависимости от обстоятельств, которые будут установлены, прокуратура примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте".

В Генпрокуратуре напомнили, что по этому же делу был арестован водитель микроавтобуса с дипломатическими номерами, задержанного в начале декабря на КПП Паланка с несколькими коробками анаболиков, а также еще один человек, обвиняемый в причастности к этому делу.

Члены правительства Молдовы 9 декабря приняли решение отозвать Андрея Негуцу с поста посла Молдовы в России, а также по совместительству в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Тогда глава правительства Ион Кику отметил, что причина отзыва посла заключается в "постыдном акте, который был выявлен несколько дней назад". Речь идет о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

Скандал с машиной посольства

Об инциденте с участием автомобиля с молдавскими дипломатическими номерами стало известно 5 декабря. Машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из РМ. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы (ТС) и Службы информации и безопасности республики.

Как сообщили в пресс-службе ТС, водителя микроавтобуса с дипломатическими номерами задержали. Ему предъявлено обвинение.

"Следствием занимается Таможенная служба и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам... По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении структуры.

Что надо знать о Негуцэ

Андрей Негуца был назначен на должность посла Молдовы в России весной 2017 года. До этого он занимал посты председателя комиссии по внешней политике парламента Молдовы, руководителя делегации в ПАСЕ и сопредседателя парламентской комиссии по сотрудничеству с Федеральным Собранием Российской Федерации. В разное время занимал должности посла Молдовы во Франции, по совместительству в Испании и Португалии, постоянного представителя республики при Совете Европы, чрезвычайного и полномочного посла в России в 2008–2012 годах.

В середине декабря 2017 года Министерство иностранных дел и европейской интеграции приняло решение вызвать в Кишинев для консультаций на неопределенный срок посла республики в России из-за ситуации с молдавскими политиками. А в марте 2018 года он вернулся в Москву.

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