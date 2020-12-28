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Елки в питомнике

Штраф за дармовую елку: чем грозит в Приднестровье нелегальная вырубка

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201228/33056258/straf-darmovaya-elka-chem-grozit-v-pridnestrove-nelegalnaya-porubka.html

Приднестровские правоохранители объяснили, как обезопасить себя при покупке зеленой красавицы к празднику.

ТИРАСПОЛЬ, 28 дек – Sputnik. В приднестровском поселке Красное правоохранители изъяли дерево сосны у местных жителей. По их информации, зеленая красавица была получена незаконно.  

Мужчины везли 3,5-метровую сосну на машине с прицепом. Один из них пояснил правоохранителям, что дерево приобрел днем ранее на центральном рынке в Тирасполе. Однако показать чек не смог: сказал, что не выдали.

"По словам мужчины, он сутки хранил хвойную красавицу у подъезда многоквартирного дома, а на следующий день договорился с кумом перевезти ее в частный дом. Соседи эту информацию не подтвердили. По данному факту ведется разбирательство", – отметил в МВД Приднестровья.

Новогодняя елка.
© Sputnik / Mihai Caraus
Что запрещено приднестровцам в предстоящие праздничные дни
За незаконную вырубку деревьев и насаждений хвойных пород в Приднестровье предусмотрена административная и уголовная ответственность – в зависимости от суммы причиненного ущерба.

Для того чтобы избежать неприятностей, при покупке молодого деревца или нескольких веток ели или сосны нужно обязательно получить у продавца талон.

"В нем должна быть указана фамилия продавшего товар, а также стоять печать экологической милиции. Это и станет доказательством того, что дерево приобретено законным путем", –  пояснили в правоохранительном ведомстве региона.

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Теги:
хвойные, незаконная вырубка, елка, Приднестровье


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