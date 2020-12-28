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Олег Васнецов

Посол России поздравил жителей Молдовы с Новым годом и Рождеством

© Photo : Serviciul de presă al Președinției Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201228/33056275/posol-russia-pozdravil-zhiteley-moldova-novyi-god-rozhdestvo.html

Глава российской дипмиссии в Молдове считает, что уходящий 2020 год останется в памяти как один из наиболее сложных и противоречивых.

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. Посол России в Молдове Олег Васнецов поздравил соотечественников и жителей Молдовы с зимними праздниками.

"Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю всех вас с новым, 2021 годом и светлым Рождеством Христовым! Это особенные, светлые праздники, которые мы всегда ждем с особым волнением.

Олег Васнецов
© Photo : Посольство Российской Федерации в Республике Молдова
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Новый год ассоциируется с зимней морозной погодой, запахом хвои, бессмертным балетом Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". Дети пишут письма и ждут подарки от Деда Мороза. Встреча Нового года никогда не обходится без "Новогоднего огонька", на котором мы встречаемся с любимыми артистами.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Кишинев готовится к праздникам: вечером он переливается огнями, а нарядные елки красуются по всему городу.

С Новым годом мы всегда связываем надежды на лучшее.

2020 год останется в нашей памяти как один из наиболее сложных и противоречивых. Пандемия коронавируса затронула каждого из нас. Провожая уходящий год, мы говорим слова искренней признательности врачам и медсестрам, всем тем, кто оказался на первой линии борьбы с невиданной доселе угрозой.

Уверен, что общими усилиями мы победим эту напасть.

Дорогие друзья, желаю всему дружественному, трудолюбивому, самобытному молдавскому народу здоровья, счастья и процветания.

Желаю теплоты домашних очагов, любви и радости.

С Новым годом!"

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