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Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 569 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (228)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201228/33056768/minzdrav-za-sutki-podtverzhdeno-569-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 141 924.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 569 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Напечатанная на 3D-принтере модель коронавируса
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Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции: из Великобритании - 2, по одному – из Румынии и Украины.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 141 924.

За минувшие 24 часа проведено 1598 тестов, в том числе первичных – 1273.

Коронавирус выявлен у 28 медработников: 6 врачей, 19 медсестер и троих сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 263 пациента (из них 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 409 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 127 813.

Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 8 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2899.

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С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (228)

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