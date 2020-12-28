Чем отличилась Молдова, или Самые громкие уголовные дела 2020-го

КИШИНЕВ, 28 дек – Sputnik. В конце года принято подводить итоги. А 2020-й оказался богатым как на новые громкие уголовные дела, так и на подробности в расследовании старых. Читайте в обзоре Sputnik Молдова хронологию самых громких уголовных дел уходящего года.

Прокурор раздора

В Молдове 2020-й начался лихо – спустя практически неделю после празднования Нового года Генеральная прокуратура сообщила о задержании Виорела Мораря, который на тот момент временно исполнял обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры. Ему инкриминировали злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Позже прибавились еще несколько обвинений – вмешательство в осуществление правосудия, незаконное обогащение, а также отмывание денег.

Итог – бывший глава Антикоррупционной прокуратуры провел чуть более месяца под предварительным арестом. Затем, в середине февраля, его выпустили под судебный контроль, отклонив таким образом требование прокуроров о продлении ареста на 60 суток.

Стояногло рассказал подробности о делах и аресте Мораря>>>

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности. А 23 января 2020-го Высший совет прокуроров отстранил Мораря от должности главы Антикоррупционной прокуратуры до принятия окончательного решения по делу, по которому он проходит.

Продолжение истории с высылкой турецких учителей

В 2020-м получила продолжение история с высылкой из Молдовы турецких учителей. В 2018 году семеро сотрудников сети молдавско-турецких лицеев Orizont задержали, а затем выдворили из страны в Турцию, где они получили тюремные сроки. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав пяти из семи турецких учителей, которых выслали 6 сентября 2018 года.

Генеральный прокурор Александр Стояногло в феврале сообщил, что бывший директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Василе Ботнарь пойдет под суд за злоупотребление служебным положением в рамках этого дела.

Кишиневский суд сектора Буюканы вынес в июле приговор по делу Ботнаря. Однако вердикт оказался полностью засекречен. Впрочем стало известно, что Ботнарь получил условное наказание и заплатил 125 тысяч евро ущерба, а также оплатил 380 тысяч леев за самолет, на котором были перевезены преподаватели. А грозило ему по этому делу до шести лет тюрьмы.

Генпрокуратура же попросила суд рассекретить приговор.

По данным следствия, СИБ самостоятельно занимался депортацией этих граждан без письменного запроса от Бюро по миграции и без согласования операции с этим ведомством.

Политические дела

В феврале в Генпрокуратуре сообщили о создании специальной группы из шести прокуроров. Ее задача заключается в том, чтобы следить за ходом 38 дел, в которых есть подозрение, что их завели по политическим мотивам. Генпрокурор тогда заявил, что, если выяснится, что в расследовании этих дел прокуроры нарушили закон, их привлекут к дисциплинарной ответственности.

По результатам проверок Генпрокуратура возбудила 33 "дисциплинарные процедуры" против 24 прокуроров (10 из Антикорруционной прокуратуры и 14 из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел). При этом 18 из этих "дисциплинарных проверок" уже передали совету по этике и дисциплине при Высшем совете прокуроров. Поводом для этого стали "серьезные нарушения": задержания, аресты, обыски, секвестр, прослушка, незаконная слежка, затягивание рассмотрения дел в суде, незаконные решения суда, искажение государственной обвинения в инстанциях, отказ обжаловать незаконные приговоры в судах.

А все началось с того, что некая правозащитная организация в начале 2020 года передала генпрокурору список из 47 полицейских и прокуроров, которые, по их мнению, незаконно открывали уголовные дела.

Генпрокурор 1 декабря сообщил, что "некоторые из этих предполагаемых политических дел рассматривались членами комиссии несколько раз подряд".

"Их оценка проводилась шаг за шагом с тем, чтобы принять справедливое решение в соответствии с законом. На сегодняшний день ситуация по всем 38 делам ясна, и решения будут приняты в ближайшее время", – заявил Стояногло.

Нацбанк Молдовы и дело о "краже миллиарда"

В начале марта Генпрокуратура провела обыски в здании Национального банка Молдовы. Поводом для этого стало расследование уголовного дела о краже миллиарда. Стояногло санкционировал снятие иммунитета с членов совета Национального банка и разрешил их допрос и задержание.

"Это было сделано в отношении бывших членов руководства Национального банка Тэбырцы и Дрэгуцану, а также действующих Стурзы и Чинчлей. Мы уверены, что Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда", – заявил Стояногло.

Позже бывшему председателю Нацбанка Дорину Дрэгуцану было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Песня молдавского экс-депутата…

Бывшего депутата от Демократической партии Молдовы Константина Цуцу задержали на молдавско-румынской границе 27 марта. Туда направляются сотрудники Национального антикоррупционого центра для проведения дальнейшей процедуры задержания.

Цуцу добровольно сдался правоохранительным органам республики. Ему предъявили обвинение в рамках уголовного дела по незаконному обогащению и извлечению выгоды из влияния. Дело передано в суд.

В сентябре 2019 года по обращению прокуроров на имя бывшего депутата был выдан мандат на арест по умолчанию. Кроме того, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Контрабанда валюты

Эта новость по-настоящему взорвала Молднет. Утром 18 апреля на КПП Леушены правоохранительные органы пресекли контрабанду миллиона 570 тысяч 735 евро.

Проверка тогда показала, что все купюры настоящие. А 1 мая сообщили, что сумма контрабанды валюты, которую пытались перевезти Леушенскую таможню, увеличилась на еще 50 тысяч евро.

По запросу прокуроров на грузовик, в котором перевозилась контрабанда, наложен арест, а водитель задержан. Позже число подозреваемых увеличилось – нашелся владелец контрабандных денежных купюр.

Кто он, главный бенефициар банковской кражи?

В мае генеральный прокурор Молдовы сделал официальное заявление, что один из главных бенефициаров кражи миллиарда - Владимир Плахотнюк. "Генпрокуратура Молдовы готова доказать причастность Плахотнюка к краже миллиарда. Есть доказательства, что именно он бенефициар", - заявил Стояногло.

Суд столичного сектора Чеканы в пятницу, 22 мая, выдал мандат на заочный арест экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка на 30 суток.

А 29 мая инстанция удовлетворила часть требований сотрудников Антикоррупционной прокуратуры и арестовала имущество Плахотнюка на сумму в 33 миллиона леев.

Генеральный прокурор Александр Стояногло 16 июня запросил у компетентных органов США экстрадиции олигарха Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности в Молдове. По некоторым данным, Плахотнюк бежал из Молдовы летом 2019 года в США.

Затем стало известно, что Плахотнюк покинул Штаты и перебрался в Турцию. После этого Стояногло направил компетентным органам Турецкой республики запрос на выдачи бывшего лидера Демпартии Молдовы, а затем аналогичные просьбы были направлены в Кипр и Саудовскую Аравию. В ноябре официальная Анкара отметила, что Плахотнюк больше не находится на территории Турции.

Блокирование расследования кражи миллиарда

Уголовное преследование в отношении причастности "одного из коммерческих банков" к "краже миллиарда" завершено. Об этом заявил на брифинге 3 сентября Генпрокурор Александр Стояногло.

По его словам, расследование по делу о краже миллиарда блокируется не только в стенах прокуратуры, но и в судебной системе, но, несмотря на это, расследование продолжается.

"В обществе должны знать, что на данном этапе со следствием практически никто не сотрудничает, причастные к краже напуганы. Есть силы, которые оказывают влияние на следствие и мешают следствию", - пояснил Стояногло.

Позже он подтверждал, что расследование по этому делу блокируется в том числе и Национальный банком.

Игровой бизнес под прицелом прокуроров

В октябре Генеральная прокуратура начала расследовать последовательность действий госструктур, которые нанесли ущерб бюджету в результате передачи через сомнительные схемы иностранным компаниям контроля над игровым бизнесом в Молдове.

По заявлению генпрокурора, ряд чиновников в Минэкономики и Агентстве госсобственности намеренно создали условия для захвата бизнеса в интересах небольшого круга людей через структуру "Национальной лотереи Молдовы". С этой целью была разработаны и приняты поправки в нормативную базу на уровне министерств и ведомств.

В этой связи Стояногло отметил принятие в 2016-2018 годах закона об азартных играх и ряда актов, которые установили госмонополию в этой сфере и передачу управления ею в распоряжение "Национальной лотереи". Поправки в законодательство происходили и на уровне кабинета министров — в том числе путем принятия правительством ответственности перед парламентом.

Молдова известна как производитель вертолетов?

В конце июня следователи раскрыли незаконную деятельность организованной группировки, которая специализировалась на подпольном производстве вертолетов. Цех оборудовали в Криулянах, а сбывать продукцию планировалось в страны СНГ.

Обнаруженные вертолеты разных моделей. "Некоторые очень схожи с вертолетами марки "Камов 26" (Ka-26). Также при обыске обнаружили несколько двигателей от разных производителей", — отметили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, на протяжении более пяти лет в месте, где проходили обыски, работали порядка 10 человек. Их, как отметили в прокуратуре, привозили из приднестровского региона. Люди работали в "цеху" в течение недели.

Дело Metalferos

В начале августа следственные органы провели порядка 30 обысков в Национальном инспекторате по расследованиям в рамках дела Metalferos. В результате задержали 16 человек, из которых четверо - сотрудники Управления расследований экономических преступлений. Кроме того, изъяли документы и несколько предметов, имеющих отношение к делу, касающемуся мошенничества Metalferos.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что всем 16 подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной организации. Под судебный контроль поместили девятерых человек, а семерых – под домашний арест.

Прокуроры в рамках расследования дела Metalferos установили, что ущерб от преступных схем с металлами в Молдове составил 1,2 миллиарда леев. Выгоду предположительно получили фирмы, подконтрольные бывшему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Об этом заявил 20 августа генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло.

В начале декабря прошлого года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь идет о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.

Под занавес уходящего года – посольский скандал

В начале декабря Молднет всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из РМ крупной партии анаболиков. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

Водителя микроавтобуса с дипломатическими номерами задержали. Ему предъявлено обвинение.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – сказано в сообщении Таможенной службы.

На фоне это скандала официальный Кишинев принял решение снять Негуцу с должности посла Молдовы в России. Взамен руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, занимавший на тот момент пост депутата молдавского парламента.

Негуца проходит по делу о контрабанде анаболиков как подозреваемый.

"Экс-посла допросили и признали подозреваемым по делу о контрабанде анаболиков. В ходе слушаний он сделал заявления, отрицая свою причастность к обвинениям со стороны прокуроров. Однако прокуратура решила задержать его на 72 часа", – отметили в Генпрокуратуре.

Как пояснили в структуре, прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел проверит подлинность показаний, которые дал подозреваемый, и сравнит их с материалами, собранными в рамках дела. "В зависимости от обстоятельств, которые будут установлены, прокуратура примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте", – уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что по этому же делу был арестован водитель микроавтобуса с дипломатическими номерами, задержанного в начале декабря на КПП Паланка с несколькими коробками анаболиков, а также еще один человек, обвиняемый в причастности к этому делу.

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