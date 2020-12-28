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Медицинский полис

Полис медстрахования на 2021 год - в продаже: кому положена скидка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201228/33064429/polis-medstrakhovaniya-na-2021-god-v-prodazhe-komu-polozhena-skidka.html

Те, кому необходимо приобретать полис обязательного медицинского страхования, могут оплатить его с 28 декабря.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Национальная медицинская страховая компания (НМСК) объявила о начале продаж медстраховки на 2021 год. Цена полиса не изменилась, как и в прошлом году он обойдется в 4056 леев, сообщили в НМСК.

Полис.
© Sputnik / Mihai Caraus
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До 31 марта некоторым категориям граждан будут предоставляться скидки в размере 50%, 60% или 75% от полной стоимости страхового взноса.

Владельцы сельскохозяйственных земель смогут купить полис со скидкой в 75%, заплатив 1014 леев. 

Граждане, осуществляющие самостоятельную деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизными сборами, могут получить скидку в 60% и заплатить за медстраховку 1622,40 лея. 

Учредители индивидуальных предприятий, патентообладатели, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы государством, иностранные граждане, временно проживающие в Республике Молдова, могут купить полис за 2028 леев, что составляет 50% от полной его стоимости. 

Купить медстраховку со скидкой в 50% можно в кассах почтовых отделений, коммерческих банках или через Государственную службу электронных платежей MPay. 

Желающим оплатить страховой взнос с помощью банковской карты необходимо зайти на страницу mpay.gov.md, воспользоваться опцией "Выбрать услугу", выбрать "Взнос обязательного медицинского страхования", чтобы ввести запрашиваемые данные в форму, после чего выполнить необходимые действия в зависимости от способа оплаты. 

Медицинский полис
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На скидку в 50% не могут рассчитывать некоторые категории граждан. Нотариусы, юристы, судебные приставы, судебные эксперты, работающие в бюро судебной экспертизы, исполнители, переводчики и уполномоченные администраторы, независимо от организационно-правовой формы деятельности, безработные, получившие в установленном порядке свидетельство, лицензию или доверенность, уплачивают страховой взнос в полном объеме - 4056 леев. 

Статус застрахованного лица предоставляется с даты выплаты взноса медстрахования, но не ранее 1 января, и действует до 31 декабря 2021 года.

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