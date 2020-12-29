Педагог: последствия онлайн-обучения будут ощущаться еще долгое время

Уходящий 2020 год был полон вызовов для системы образования. Студентам и преподавателям пришлось адаптироваться к условиям, продиктованным пандемией.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В интервью радиостудии Sputnik Молдова учитель Лучия Качук-Рошиору отметила, что 2020 год был трудным и полным вызовов для учителей и учеников, поскольку многие уроки проводились онлайн.

Отсутствие личного общения затрудняло учебный процесс, но педагоги прилагали усилия, чтобы помочь детям достичь ожидаемых результатов.

"Мы несем ответственность за формирование новых поколений, и мы должны соответствовать требованиям, которые предъявляет жизнь на этом этапе. Каждый из нас пытался исправить свой курс, пересмотреть свои приемы, механизмы, с помощью которых он работает с детьми", — рассказывает учитель.

Качук-Рошиору отметила, что онлайн-обучение негативно повлияло на качество образования, и последствия будут ощущаться еще долгое время.

"Мы не чувствовали должного развития. Три дня дома и два дня в школе не способствуют дисциплине детей. Было сложно держать ситуацию под контролем, направлять и обучать их. Не знаю, в какой степени сообщения, которые мы отправляем детям через онлайн-систему, поступают так, как мы хотим, и производят необходимый эффект", — объясняет собеседник.

Ученики начальных классов, гимназий и лицеев отправились 25 декабря на зимние каникулы. Отдых продлится 17 дней.

Второй семестр откроется сразу после каникул, 11 января, и завершится 31 мая 2021 года.

Последнюю неделю дети учились удаленно в связи с неблагоприятной ситуацией с пандемией COVID-19.

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