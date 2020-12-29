Названы районы Кишинева, где самые высокие цены на квартиры

Вопреки кризису жители Молдовы продолжают покупать квартиры в кредит: Минфин отчитался, сколько человек воспользовались программой льготного ипотечного кредитования.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Общее число приобретенного жилья в рамках государственной программы Prima Casă достигло 5264. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

© Sputnik Статистика по программе Prima Casă

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,64 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий – 1,32 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3632 бенефициара – семьи, а 1632 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,3 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, – 60,32 квадратных метра, а стоимость в среднем – 600,22 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 878 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 2173 – в рамках программы Prima Casă-3, 640 – по программе Prima Casă-4, а 11 – по программе Prima Casă-5.

В Минфине пояснили, что участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет. Претендент на такую ипотеку должен быть официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране, а доходы человека должны быть из официальных источников.

"Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", – пояснили в министерстве.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми могут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают сотрудники частного сектора. А Prima Casă-5 распространяется на бенефициаров ипотечных займов, которые были взяты до запуска государственной программы кредитования.

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Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе в ноябре составила 511 евро, а в новостроях – 637 евро. При этом в течение нескольких месяцев цены на жилье не менялись. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в столичном микрорайоне Ботаника в ноябре достигла 614 евро, на Буюканах – 565, в Центре – 647, на Чеканах – 586, а на Рышкановке – 599.

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Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике – 570 евро, на Буюканах – 527, в Центре – 588. На Рышкановке – 540, а на Чеканах – 538.

В "трешке" цена квадратного метра на Ботанике составила 481 евро, на Буюканах – 443, в Центре – 509, на Чеканах – 453, на Рышкановке – 485.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 444 евро на Ботанике, 404 – на Буюканах, 466 – в Центре, 430 – на Чеканах и 464 евро – на Рышкановке.

"Белый вариант" – жилье в новостройках обходится куда дороже. К примеру, на Ботанике цена квадратного метра в ноябре достигла 653 евро, на Буюканах – 632, в Центре – 884, на Чеканах – 568, а на Рышкановке – 727.

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