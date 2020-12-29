В Молдове с 1 января начнется прием заявок о пересмотре пенсии

В Национальной кассе социального страхования назвали шаги, которые необходимо сделать человеку, рассчитывающему на пересмотр пенсии по возрасту.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. C 1 января 2021 года в Молдове начнется прием заявлений о пересмотре пенсии по возрасту. Об этом сообщается на официальной странице Национальной кассы социального страхования (НКСС) в Facebook.

"Подать заявление о пересмотре пенсии по возрасту можно в понедельник, вторник и среду с 07.30 до 15.00", – сказано в сообщении ведомства.

В НКСС подчеркнули, что независимо от даты предоставления заявки право на пенсию дается с месяца, следующего за месяцем с момента ее подачи.

"Заявление можно подать в электронном виде на сайте Национальной кассы социального страхования или на бумажном носителе в территориальную кассу соцстраха. С 1 января 2021 года граждане могут воспользоваться сервисом предварительной записи на прием в территориальную кассу, прибегнув к помощи сайта НКСС", – добавили в структуре.

В Нацкассе соцстрахования отметили: чтобы граждане Молдовы, проживающие за рубежом, смогли продолжить получать выплаты согласно молдавскому законодательству и в следующем году, они должны до 31 декабря предоставить в НКСС свидетельство о том, что они живы. Речь идет о гражданах республики, проживающих в странах, с которыми Молдова заключила соглашение в области социального обеспечения. Это Болгария, Португалия, Румыния, Люксембург, Эстония, Чехия, Австрия, Бельгия, Польша, Венгрия, Литва, Германия, Турция.

Бланк свидетельства можно скачать здесь. Его должен заполнить сам получатель пенсии, а затем удостоверить в компетентном учреждении государства, где он постоянно проживает. Оригинал этого документа предоставляется в НКСС, уточнили в структуре.

"Непредоставление свидетельства в установленный срок приведет к приостановке выплаты пенсии начиная с 1 января 2021 года. Перечисление будет возобновлено ​​при условии предоставления данного сертификата", – добавили в кассе соцстрахования.

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