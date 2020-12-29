Три случая переохлаждения зафиксировала скорая за неделю в Молдове

Вмешательство бригад скорой помощи в предпоследнюю неделю уходящего года чаще всего требовалось людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Трех пациентов с переохлаждением доставили в больницы Молдовы экипажи скорой помощи за минувшую неделю.

В двух случаях от гипотермии пострадали жители Кагульского и Бричанского районов, у них диагностировано переохлаждение первой и второй степени. Третья пациентка, 39-летняя жительница Бричанского района, была доставлена в больницу с обморожением третьей степени.

В целом в период с 21 по 27 декабря Служба доврачебной неотложной медицинской помощи зарегистрировала 13 597 обращений. В отделения неотложной помощи больничных учреждений перевезены 4945 пациентов, в том числе 587 детей.

Самый частый повод для вызова скорой – обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Неотложное вмешательство медиков понадобилось 2732 "сердечникам", из них 41 человек – с острым коронарным синдромом.

На респираторные заболевания пришлось 3114 вызовов, из них 1136 обращений – по поводу острых респираторных вирусных инфекций.

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