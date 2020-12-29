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Ион Кику

Кику ответил тем, кто считает, что его уход спровоцирует кризис

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201229/33068717/chicu-otvetil-tem-kto-schitaet-chto-ego-ukhod-sprovotsiruet-krizis.html

Некоторые депутаты раскритиковали решение Иона Кику покинуть пост главы правительства, так как это, по их мнению, спровоцирует в стране кризис. И.о. премьера считает, что уход премьера или министра не означает блокирования работы госструктур.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Исполняющий обязанности премьера Ион Кику считает, что все государственные учреждения будут работать в полную силу до формирования нового правительства, которое утвердят после досрочных парламентских выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Кику прокомментировал заявления некоторых политиков, "говорящих об апокалиптических сценариях по ситуации в стране, которая будет наблюдаться вплоть до досрочных парламентских выборов в мае".

"Уважаемые политики, пожалуйста, не вводите людей в заблуждение и не доводите общество до истерики. Повседневную деятельность и управление делами в зонах ответственности обеспечивают люди из министерств и госведомств. Уход премьера или министра не означает блокирования работы министерства или структуры", – отметил и. о. главы кабмина.

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По его словам, именно такую ​​модель и пытались реализовать во время мандата действующего кабмина. "И я абсолютно уверен, что нам это удалось. Министерства остаются полностью работоспособными, там трудятся очень ответственные люди. Оставьте специалистов работать и не доводите общественность до паники, это не принесет вам дополнительные голоса", – написал Кику.

Он подчеркнул, что "все госучреждения будут работать в полную силу". "Если в мае состоятся парламентские выборы и к 1 июля 2021 года будет сформировано новое правительство, налогово-бюджетная ситуация останется стабильной и без серьезных рисков", – добавил Кику.

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Ранее он заявил, что до конца года будет исполнять обязанности премьера, и что до 31 декабря и. о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты, министра финансов и министра экономики будут Виорика Думбрэвяну, Сергей Пушкуца и Анатол Усатый. Другие министры должны продолжить работу дальше.

Позже некоторые депутаты раскритиковали решение Кику уйти с занимаемой должности, так как это спровоцирует кризис.

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