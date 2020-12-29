"Стало доброй традицией": Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ

Новые аппараты искусственной вентиляции легких были переданы районным больницам Гагаузии. Для передачи медоборудования в Комрат приехал чрезвычайный и полномочный посол России в Молдове Олег Васнецов.

КОМРАТ, 29 дек - Sputnik, Максим Топал. В завершение календарного года еще одна партия медицинского оборудования была доставлена в Гагаузию из России. Речь идет об аппаратах искусственной вентиляции легких и лапароскопической установке. Оборудование предоставлено правительством Санкт-Петербурга.

Аппараты ИВЛ поступят в районные больницы Гагаузии, а лапароскопическая установка предназначена районной больнице Чадыр-Лунги.

Гуманитарную помощь регионов России Гагаузии передал посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Он отметил, что в 2020 году мир столкнулся с "жуткой пандемией коронавируса", и первыми удар на себя приняли медработники, находящиеся "на передовой".

© Sputnik / Maxim Topal Посол России в Молдове Олег Васнецов

Благодаря "настолько активной внешнеэкономической деятельности" руководства Гагаузской автономии ей помогают "все партнеры, в том числе и Российская Федерация".

"Правительство Санкт-Петербурга прислало пять комплектов аппаратов искусственного дыхания. Я уверен, что это не последний шаг со стороны (регионов России – ред.) Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Башкирии и других регионов. Регионы вносят свою лепту в то, чтобы нам побыстрее удалось справиться с этой заразой, с которой, видимо, нам придется определенное время жить и бороться. Вместе с вами мы можем многое сделать", – отметил Васнецов.

Башкан Гагаузии Ирина Влах поблагодарила российского дипломата за помощь в модернизации лечебных учреждений и улучшении качества медицинских услуг.

© Sputnik / Maxim Topal Башкан Гагаузии Ирина Влах и посол РФ в Молдове Олег Васнецов

"За счет наших партнеров в систему здравоохранения инвестировали достаточно много средств. Условия поменялись, обновилось оборудование. Уверена, что медики останутся довольны. Конечно, еще многое предстоит сделать. Для нас очень важно, чтобы попавшие в тяжелую ситуацию люди могли получить лечение здесь, в Гагаузии, не уезжая в Кишинев и другие районы", – сказала Влах.

© Sputnik / Maxim Topal Башкан Гагаузии Ирина Влах

Портативные ИВЛ-аппараты "как никогда нужны" для оказания помощи не только в палатах терапии, но и в других отделениях районных больниц, говорят врачи.

© Sputnik / Maxim Topal Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ

"Эта помощь важна пациентам и медработникам. Имея знания, но не имея нужной аппаратуры не всегда можно оказать помощь пациенту. Мы вам очень благодарны", – сказала директор районной больницы Чадыр-Лунги Наталья Попазогло.

© Sputnik / Maxim Topal Посол России передал Гагаузии аппараты ИВЛ

По словам начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светланы Дулевой, "внешними партнерами Гагаузии за период пандемии было вложено более 8 миллионов леев на средства защиты и оборудование". При этом более 2 миллионов составила помощь от Российской Федерации".

"Стало уже доброй традицией, когда посольство РФ передает нам в дар оборудование для медучреждений. Это очень весомый вклад, ведь своих средств на закупку оборудования медучреждения, к сожалению, не имеют, а если имеют, то в недостаточном количестве", – отметила Дулева.

© Sputnik / Maxim Topal Флаги России

Ранее посольство России уже передавало Гагаузии несколько партий гуманитарной помощи. Речь идет о дорогостоящем медицинском оборудовании, распределенном по лечебным заведениям автономии.

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