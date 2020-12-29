Обещания Йоханниса: Румыния предоставит Молдове вакцину от COVID-19 и грант

Румынский лидер перечислил, что входит в новый пакет помощи, предназначенной Молдове. Среди обещаний – предоставление безвозмездного гранта, вакцины от коронавируса, лекарств для инфицированных COVID-19 и топлива для аграриев.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Румыния предоставит Молдове 200 тысяч доз вакцины против коронавируса нового типа. Об этом заявил находящийся с визитом в Кишиневе президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге во вторник.

"Рад сообщить о новом пакете помощи со стороны Румынии для граждан Молдовы. Под этим пакетом помощи Румыния имеет в виду следующее: скорейшее заключение дополнительного, шестого протокола двустороннего соглашения о безвозмездном гранте на 100 миллионов евро, продлив таким образом действие данного соглашения и расширив области сотрудничества; поддержание процесса вакцинации граждан Молдовы от коронавируса нового типа путем поставки до 200 тысяч доз вакцины", – сказал Йоханнис.

По его словам, в ближайшее время официальный Бухарест направит команду румынских экспертов, которые помогут со стратегией вакцинации населения.

"Румыния поставит в республику, как она уже делала, лекарства, медицинские и защитные средства для поддержания пациентов, инфицированных коронавирусом", – сказал президент Румынии.

Он отметил, что в помощь молдавским аграриям официальный Бухарест предоставит 6000 тонн топлива.

"Продолжим оказывать поддержку для консолидации гражданского общества и независимости СМИ путем реализации в 2021 году нового финансового вклада, эквивалентного 250 тысячам евро. Инициируем углубленное сотрудничество по линии юстиции и борьбе с коррупцией", – отметил Йоханнис.

Кроме того, как сообщил румынский лидер, Бухарест и Кишинев намерены подписать в самое ближайшее время протокол о сотрудничестве в области образования на период 2021-2025 годов. Это, по его словам, позволит поддержать процесс реформирования системы образования в Молдове, а также предоставить гражданам республики больше мест для обучения в доуниверситетских учебных заведениях и вузах Румынии. Также он выразил надежду, что в скором времени Румыния и Молдова подпишут соглашение о взаимном признании дипломов об образовании.

"Договорились с президентом Майей Санду о том, что важно продолжать проекты по стратегическому взаимоподключению, в частности, в области энергетики, дорожной и железнодорожной инфраструктуры, коммуникаций", – добавил Йоханнис.

Президент Молдовы Майя Санду на этом же брифинге заявила, что наступил новый этап в отношениях между двумя странами.

"Республика Молдова начинает новый этап в двустороннем сотрудничестве, дружбу на высоком уровне между Молдовой и Румынией, которая принесет преимущества гражданам обеих стран", – сказала Санду.

Она поблагодарила Йоханниса за помощь, которую Румыния уже оказала и намерена дальше оказывать Молдове. Санду обратила внимание, что вакцина от COVID-19, которую готов предоставить Бухарест, будет распределена между специалистами, находящимися в первых рядах в борьбе с коронавирусом.

Президент Молдовы вручила румынскому лидеру памятную монету "Мой врач – мой герой", которую Нацбанк республики ввел в обращение 28 декабря.

Йоханнис пригласил Санду совершить визит в Бухарест.

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