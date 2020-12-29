В праздники приднестровские таможенники переходят на усиленное дежурство

Как информируют в таможенной службе региона, в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021-го будет разрешено оформление грузов – при обоснованной необходимости.

ТИРАСПОЛЬ, 29 дек – Sputnik. В период новогодних и рождественских праздников подразделения таможенных органов Приднестровского региона переходят на усиленный вариант суточного дежурства. Об этом сообщили в таможенной службе региона.

"Таможенное оформление товаров, перемещаемых отечественными юридическими лицами, как и прежде, будет организовано в таможнях и Центре электронного декларирования по заявлениям экономических агентов", – пояснили в ведомстве.

Таможенным комитетом предусмотрена при обоснованной необходимости возможность оформления грузов в дни новогодних праздников, в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. Для этого нужно заблаговременно подать заявление.

Сотрудники оперативно-дежурной службы, дежурно-информационных служб таможен, таможенные пункты пропуска будут работать в круглосуточном режиме.

В новогодние праздники приднестровцы отдыхают с 1 по 10 января. За 6 и 8 января они должны будут отработать 16 и 30 января.

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