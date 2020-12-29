Погода в Молдове в новогоднюю ночь – прогноз Гидрометеослужбы

Уходящий год был щедрым на погодные рекорды и сюрпризы – Новый год и Рождество по юлианскому календарю не станут в этом смысле исключением.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Уходящий 2020 год был богат на сюрпризы – погодные, метеорологические, гидрологические. Средняя температура, по предварительным данным, в 2020 году была выше нормы на 3–4 градуса. Такое наблюдается впервые за весь период наблюдений. Мы побили рекорд предыдущего года. Об этом рассказала начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Лидия Трещило в ходе онлайн-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Rodion Proca Лидия Трещило

Каким запомнился уходящий год синоптикам

Самым большим неприятным метеорологическим явлением в 2020-м стала засуха.

"У нас была теплая зима без осадков, весной также осадков не было, что очень влияло на сельскохозяйственные культуры. Больше всего осадков выпало в июне, но затем опять установился засушливый температурный режим. Засуха особенно сильно проявилась в апреле, июне, августе и начале сентября", – отметила специалист.

В то же время в Молдове наблюдались наводнения на Днестре и Пруте – из-за обильных осадков в украинских Карпатах. Были локальные подтопления в основном в южных районах республики.

"2020 год не только в целом стал рекордным, но и по отдельным месяцам. Если говорить об экстремальных значениях температуры, то максимум в этом году был +38 градусов, но рекорд не побит. Он равен +42,5 градуса", – сказала Трещило.

Из-за того, что из месяца в месяц температура была высокой, осадки выпадали неравномерно.

Прощай, зимняя сказка

Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.

"По этой причине изменяется и длительность времен года, например, зимы стали короче. За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что зимняя сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер.

Погода на Новый год и Рождество

Специалист добавила, что в ближайшие дни кардинального изменения погодных условий ожидать не стоит.

Новогодняя ночь и первый день следующего года пройдут при повышенном температурном режиме.

"31 декабря мы ожидаем максимальную температуру днем до +8 +13. 1 января 2021-го будет +5 +10. Ночью температура тоже будет положительной - от +1 до +4. При этом осадков ждать не стоит. Лишь 1-го в ночь местами пройдет слабый дождь, а также возникнут все условия для образования туманов из-за ветров с Черного моря", – отметила Трещило.

По словам специалиста, к Рождеству по старому стилю температура несколько снизится, возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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