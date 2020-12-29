16:34 29 Декабря 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.61
Поиск
Новогодние елки в Кишиневе

Погода в Молдове в новогоднюю ночь – прогноз Гидрометеослужбы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
14640
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/04/32752876.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201229/33069870/pogoda-v-moldove-v-novogodnyuyu-noch-prognoz-gidrometeosluzhby.html

Уходящий год был щедрым на погодные рекорды и сюрпризы – Новый год и Рождество по юлианскому календарю не станут в этом смысле исключением.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Уходящий 2020 год был богат на сюрпризы – погодные, метеорологические, гидрологические. Средняя температура, по предварительным данным, в 2020 году была выше нормы на 3–4 градуса. Такое наблюдается впервые за весь период наблюдений. Мы побили рекорд предыдущего года. Об этом рассказала начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Лидия Трещило в ходе онлайн-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Лидия Трещило
© Sputnik / Rodion Proca
Лидия Трещило

Каким запомнился уходящий год синоптикам

Самым большим неприятным метеорологическим явлением в 2020-м стала засуха.

"У нас была теплая зима без осадков, весной также осадков не было, что очень влияло на сельскохозяйственные культуры. Больше всего осадков выпало в июне, но затем опять установился засушливый температурный режим. Засуха особенно сильно проявилась в апреле, июне, августе и начале сентября", – отметила специалист.

В то же время в Молдове наблюдались наводнения на Днестре и Пруте – из-за обильных осадков в украинских Карпатах. Были локальные подтопления в основном в южных районах республики.

Цветение ореха
© Sputnik / Yana Zaharova
Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений
"2020 год не только в целом стал рекордным, но и по отдельным месяцам. Если говорить об экстремальных значениях температуры, то максимум в этом году был +38 градусов, но рекорд не побит. Он равен +42,5 градуса", – сказала Трещило.

Из-за того, что из месяца в месяц температура была высокой, осадки выпадали неравномерно.

Прощай, зимняя сказка

Специалист подчеркнула, что в Молдове, как и во всем мире, наблюдается тенденция повышения температуры из-за глобального изменения климата, и больше всего это заметно зимой.

"По этой причине изменяется и длительность времен года, например, зимы стали короче. За последние двадцать лет пятнадцать зим были теплыми, то есть выше нормальных значений. Поэтому, скорее всего, нам придется привыкать к тому, что зимняя сказка со снегом и морозами будет все реже и зимний сезон станет начинаться после Нового года", – сказала спикер.

Лес
© Sputnik
Изменение климата неизбежно - как к нему приспособиться, объяснил эколог
Специалист добавила, что в ближайшие дни кардинального изменения погодных условий ожидать не стоит.

Погода на Новый год и Рождество

Новогодняя ночь и первый день следующего года пройдут при повышенном температурном режиме.

"31 декабря мы ожидаем максимальную температуру днем до +8 +13. 1 января 2021-го будет +5 +10. Ночью температура тоже будет положительной - от +1 до +4. При этом осадков ждать не стоит. Лишь 1-го в ночь местами пройдет слабый дождь, а также возникнут все условия для образования туманов из-за ветров с Черного моря", – отметила Трещило.  

По словам специалиста, к Рождеству по старому стилю температура несколько снизится, возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Полную запись онлайн-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

По теме

Погодные аномалии, изменение климата, отсутствие осадков: чего ждать весной
Молдавская аномалия: в январе в Кишиневе распускаются почки деревьев - фото
Теги:
Рождество, новый год, погода


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона перед началом матча группового этапа чемпионата мира по футболу - 2010.
Фото – Трудно сказать "прощай": утраты 2020 года
Топ самых странных и необычных масок этого года - часть первая
Видео - Тройка самых странных и необычных защитных масок
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году
Во сколько обойдется новогодний стол в этом году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться