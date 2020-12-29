Обвиняемые по "делу о миллиарде" освобождены из-под стражи по решению суда

Генпрокуратура сообщила, что судьи последовательно отклоняли все просьбы прокуроров о продлении шестерым обвиняемым ордера на арест на 30 суток.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Шестеро обвиняемых, фигурирующих в деле "о краже миллиарда", были освобождены из-под стражи решением Кишиневского суда сектора Чеканы. Мера пресечения им изменена на домашний арест.

Об этом заявила Генеральная прокуратура (ГП) во вторник.

По сообщению Генпрокуратуры, которая называет шестерых обвиняемых "активными членами организованной преступной группы", все шестеро были задержаны месяц назад по делу о мошенничестве в банковской системе в Молдове.

"На различных этапах магистраты отклоняли просьбы прокуратуры о применении или продлении еще на 30 дней ордеров на арест, удовлетворив апелляции адвокатов, которые просили поместить своих клиентов под домашний арест на один месяц", — говорится в заявлении ведомства.

Среди шестерых обвиняемых — бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также "представители холдинга Шора".

Антикоррупционная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявили шестерым задержанным обвинения в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации.

Уголовное расследование продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу, заявляет ГП.

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