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Генпрокуратура

Обвиняемые по "делу о миллиарде" освобождены из-под стражи по решению суда

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201229/33070204/obvinyaemye-po-delu-o-milliarde-osvobozhdeny-iz-pod-strazhi-po-resheniyu-suda.html

Генпрокуратура сообщила, что судьи последовательно отклоняли все просьбы прокуроров о продлении шестерым обвиняемым ордера на арест на 30 суток.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. Шестеро обвиняемых, фигурирующих в деле "о краже миллиарда", были освобождены из-под стражи решением Кишиневского суда сектора Чеканы. Мера пресечения им изменена на домашний арест.

Об этом заявила Генеральная прокуратура (ГП) во вторник.

Молоток судьи
© AP Photo / Charlie Neibergall
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По сообщению Генпрокуратуры, которая называет шестерых обвиняемых "активными членами организованной преступной группы", все шестеро были задержаны месяц назад по делу о мошенничестве в банковской системе в Молдове.

"На различных этапах магистраты отклоняли просьбы прокуратуры о применении или продлении еще на 30 дней ордеров на арест, удовлетворив апелляции адвокатов, которые просили поместить своих клиентов под домашний арест на один месяц", — говорится в заявлении ведомства.

Среди шестерых обвиняемых — бывшие руководители трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также "представители холдинга Шора".

Антикоррупционная прокуратура и прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам предъявили шестерым задержанным обвинения в мошенничестве в крупных размерах и отмывании денег в интересах преступной организации.

Уголовное расследование продолжается, и прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу, заявляет ГП.

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Теги:
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