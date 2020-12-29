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Минздрав: за сутки в Молдове подтверждено 927 новых случаев COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (235)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201229/33070515/minzdrav-za-sutki-v-moldove-podtverzhdeno--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове составило 142 851.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 927 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в вторник.

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Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции: из Румынии – 2, Великобритании и Украины – по одному.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 142 851.

За минувшие 24 часа проведено 3416 тестов, в том числе первичных – 2879.

Коронавирус выявлен у 49 медработников: 22 врачей, 18 медсестер и 9 сотрудников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 193 пациента (из них 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 688 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 128 501.

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Также за минувшие 24 часа зафиксированы еще 25 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2934.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое действует до 15 января 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в декабре 2020 (235)

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