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Примэрия Кишинев

В мунсовете Кишинева приняли муниципальный бюджет

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
События Кишинева (141)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201229/33075797/v-munsovete-chisinau-prinyali-munitsipalnyy-byudzhet.html

После длительных обсуждений в кишиневском муниципальном совете был принят главный финансовый документ столицы.

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Бюджет на 2021 год муниципальный совет Кишинева утвердил во вторник в двух чтениях голосами 28 местных избранников.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику рассказал о состоянии бюджета Молдовы

Финансовый документ предусматривает корректировку местных налогов и другие вопросы, в том числе предоставление единого пособия работникам муниципальной государственной администрации. За это предложение высказались все муниципальные фракции.

Дебаты по бюджету продлились несколько часов, после чего муниципальные советники от фракций Платформы DA, PAS и Либеральной партии покинули заседание, мотивировав свой уход тем, что ряд поправок в проект бюджета включен не был.

В проекте бюджета на 2021 год прописаны доходы в размере 4,66 миллиардов леев, в том числе трансферты из государственного бюджета 2,64 миллиардов леев и расходы в размере 5,95 миллиардов леев.

Дефицит бюджета составит порядка 1,28 миллиарда леев. Частично он будет покрыт за счет увеличения ряда налогов и сборов.

Бюджет Кишинева на будущий год обсуждался в последние недели в каждом из секторов столицы. Подавляющее большинство предложений, поступивших от всех депутатов, было учтено и включено в новый документ.

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Тема:
События Кишинева (141)

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