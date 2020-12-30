Как работали журналисты радиостудии Sputnik Молдова во время пандемии

Радиостудия Sputnik Молдова подвела итоги работы в 2020 году: о том, с какими трудностями столкнулись журналисты редакции, читайте в нашем материале.

Руководитель редакции радиостудии Sputnik Молдова Татьяна Чеботарь рассказала, как работали журналисты во время пандемии, и как удалось не сокращать время эфира в этот период.

– Что для вас было важнее в этом году, какая из передач, которую вы вели, оказалась самой интересной, на ваш взгляд?

– У всех передач, которые я провела в этом году, есть своя роль и значение. По сути, в каждой из них была поднята актуальная, интересная тема, тревожащая или раскрывающая какие-то важные проблемы, но о которой, возможно, меньше говорили. Однако, принимая во внимание тот факт, что я веду в основном передачи, связанные с политической жизнью в Молдове, тем более что были президентские выборы, наиболее интригующие передачи, на мой взгляд, оказались в день второго тура выборов. Тогда мы обсуждали с гостями прогнозы о том, кто победит на выборах. Кроме того, в эфире были мнения нескольких людей из разных социальных категорий, которые выразили свою точку зрения и, в частности, свои ожидания от будущего президента. Это несоответствие заставило задуматься. Я говорю о несоответствии, потому что то, что думаем мы, журналисты и эксперты, которых приглашаем на передачу, и совсем другое, чего хотят и что понимают обычные люди, не связанные ежедневно с политическими аспектами.

– Некоторые коллеги из других радиостанций решили сократить на период пандемии часы эфира. Как вам удалось сохранить тот же график?

– Это было неожиданно, местами немного сложно, но в то же время мы заново открывали себя. Потребовалось адоптироваться и найти срочные, конкретные и качественные решения. Что и произошло. Никто не думал до пандемии, что радиопродукт можно делать удаленно, но нам удалось. И рада сказать, что это произошло не в ущерб качеству. Мои коллеги продемонстрировали, что могут мобилизоваться, что они хороши в том, что делают, и они прикладывают много усилий, чтобы в итоге люди слушали то, что их заинтересует, чтобы у радиослушателей была возможность из чего выбирать. Конечно, не обходилось без определенных сюрпризов. Были ситуации, когда в конце интервью программа записи блокировалась и приходилось просить собеседников предоставить эту же информацию еще раз. Иногда на фоне очень оживленного и интересного диалога были посторонние шумы, к примеру, звук сирены скорой помощи или лай собаки, но это все естественно. Мы благодарим наших гостей за то, что они адаптировались вместе с нами к сложившимся условиям, и устанавливали необходимые приложения на свои гаджеты. Благодарим тех, кто приходил к нам в студию во время ЧП, соблюдая необходимые правила. Именно таким образом мы не сокращали количество часов эфира и выполнили все необходимые требования.

– По каким критериям вы отбираете гостей для передач: самый интересный собеседник, самый важный или самый информированный?

– По всем этим трем критериям. Для каждого человека, у которого есть что сказать, и он профессионал в том, что делает, есть место в наших передачах. Вне зависимости от рода деятельности – культура, образование, экономика, местное публичное администрирование… Каждый человек интересен и важен.

– Кто был среди гостей радиостудии Sputnik Молдова в 2020 году?

– От простых людей и экспертов в разных областях до министров, лидеров политических партий, премьера и президента.

– Какие планы у радиостудии Sputnik Молдова в 2021 году?

– Хотим закрепить практику поведения радиопередач в видеоформате. Мы живем в эпоху информационных технологий, и радио в основном слушают в машине. Видеоформат также позволяет людям в офисе, дома или в других местах смотреть и слушать нас в прямом эфире или в записи. Некоторые уже сейчас воспринимают нас даже как телевидение.

Вот почему мы хотим присутствовать и в видеоформате.

В то же время у нас еще одна мысль – больше взаимодействовать с людьми. Показать вот это несоответствие в мышлении и ожиданиях людей и публичного дискурса в решении разного рода проблем. Таким образом, мы хотим сопоставить одну и ту же реальность, которую видят по-разному.

– Как вы общаетесь с гостями? Можно ли слушать радио онлайн с помощью новых технологий?

– Да. Наши радиослушатели могут общаться с нами, а мы с ними. Нас можно слушать на сайте sputnik.md. Мы создали и специальную рубрику "Радио" на сайте, где можно не только послушать, но и посмотреть передачи, большинство из которых транслируются онлайн. Наши передачи выходят и на страничке Radio Sputnik Moldova в Facebook. Там люди могут задать вопрос нашим гостям, в том числе в онлайн-режиме. Люди звонят и по номеру телефона редакции, чтобы узнать, где можно найти и послушать наши передачи в записи, а также предлагают некоторые темы, которые мы затем поднимаем в эфире. Мы обещаем, что Sputnik Молдова будет технологичен и доступен слушателям в разных форматах.

– Уже привычно, что радиожурналистов узнают только по голосу. В 2021 году вы покажете лица журналистов Sputnik Молдова?

– Мы сломали старые практики, когда радиожурналистов знали только по голосу, благодаря видеоформату. Вот почему люди знают нас визуально, а не только по голосу. Кроме того, у большинства журналистов Sputnik Молдова за плечами большой опыт работы на радио или на телевидении – их имена и лица известны общественности.

– Что бы вы пожелали радиослушателям в канун Нового года?

– Пандемия коронавируса еще раз показала, что здоровье – самое главное. А если мы здоровы, остальное приходит само собой, благодаря тяжелому труду. Поэтому хочу пожелать всем здоровья и счастливых праздников.

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